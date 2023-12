Fred Vasseur (Ferrari) : "Cela n'existe pas".

Ferrari est l'écurie de Formule 1 la plus titrée : 249 pole positions, 243 victoires, 259 meilleurs tours en course. Les Italiens ont remporté 15 fois le titre de champion du monde des pilotes et 16 fois la coupe des constructeurs.

Mais les tifosi attendent de nouveaux titres depuis un certain temps déjà : le dernier champion de Formule 1 en rouge était Kimi Räikkönen en 2007, la dernière coupe des constructeurs a été conquise en 2008.

Pour 2023, les Italiens s'étaient promis de faire jeu égal avec Red Bull Racing dès le début et d'avoir leur mot à dire dans l'attribution des titres. Cela ne s'est pas produit. Dès le printemps, il était clair que Ferrari ne rattraperait pas son retard sur RBR.

Le directeur de l'équipe Fred Vasseur a redéfini les objectifs et a indiqué qu'une deuxième place finale au championnat du monde était nécessaire, mais Ferrari n'y est pas parvenue non plus : la deuxième place finale dans la coupe des constructeurs 2023 a été conquise par Mercedes.



Ferrari a été la seule équipe à infliger une défaite à Red Bull Racing lors de la dernière saison de GP - Carlos Sainz a remporté le GP de nuit à Singapour. Pas de consolation pour Fred Vasseur.



Le Français a résumé la situation dans le cadre de la finale du championnat du monde à Abu Dhabi : "Je pense que c'est une erreur de penser que Red Bull Racing a trouvé l'œuf de Colomb et a donc fait un si grand pas en avant entre 2022 et 2023. Cela n'existe pas. Une telle supériorité n'est possible que si des améliorations ont été apportées à une écurie sur toute la ligne".



"Nous devons actionner les leviers à différents endroits. Nous avons perdu trop de points cette saison. Je pense à la disqualification de Leclerc à Austin ou aux renvois en qualifications pour avoir retardé les adversaires. Nous devons développer plus rapidement et plus efficacement et améliorer la stabilité".



"Nous devons progresser sur l'aérodynamique et sur le moteur. Si l'on optimise ne serait-ce que des nuances dans chaque domaine, on obtiendra au final un bon résultat".



Ferrari a décroché cinq fois la pole position après la pause estivale, soit le même nombre de fois que Red Bull Racing. Fred Vasseur : "Mis à part une avancée significative pour le GP du Japon, nous n'avons pratiquement pas eu d'améliorations sur la voiture. Ces progrès étaient dus au fait que nous comprenions mieux comment régler la voiture et que les pilotes étaient plus à l'aise avec la voiture que lors de la première partie de la saison".





Les principaux records de Ferrari

Titre de champion du monde des pilotes (15)

Alberto Ascari en 1952 et 1953

Juan Manuel Fangio en 1956

Mike Hawthorn 1958

Phil Hill en 1961

John Surtees 1964

Niki Lauda 1975 et 1977

Jody Scheckter 1979

Michael Schumacher de 2000 à 2004

Kimi Räikkönen 2007



Trophées des constructeurs (16)

1961

1964

1975

1976

1977

1979

1982

1983

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2008



Participations à des Grands Prix (1074)



Pole positions (249)



Meilleurs tours en course (259)



Victoires (243)



Doubles victoires (85)



Triples victoires (8)



Quadruples victoires (2)



Victoires depuis la pole position (135)



Victoires consécutives (14)

De la Suisse 1952 à la Suisse 1953



Places sur le podium (807)



Points de championnat du monde (9672)



Tours de tête (15 696)



Pilote le plus fidèle

Michael Schumacher (180 GP)



Pilote le plus victorieux

Michael Schumacher (72 victoires)