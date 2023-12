Fred Vasseur (Ferrari): "Non esiste una cosa del genere".

La Ferrari è la scuderia di Formula 1 di maggior successo: 249 pole position, 243 vittorie, 259 migliori giri di gara. Gli italiani hanno vinto il Campionato del Mondo Piloti 15 volte e la Coppa Costruttori 16 volte.

Ma i Tifosi aspettano da tempo nuovi titoli: l'ultimo campione di Formula 1 in rosso è stato Kimi Räikkönen nel 2007, mentre l'ultima Coppa Costruttori è stata vinta nel 2008.

Per il 2023, gli italiani avevano previsto di essere alla pari con la Red Bull Racing fin dall'inizio e di avere voce in capitolo per il titolo. Non è stato così. Già in primavera era chiaro che la Ferrari non sarebbe stata in grado di raggiungere la RBR.

Il boss della squadra Fred Vasseur ha ridefinito gli obiettivi e ha dichiarato che dovevano arrivare secondi nel Campionato del Mondo, ma la Ferrari non ha raggiunto nemmeno questo obiettivo: la Mercedes ha conquistato il secondo posto nella Coppa Costruttori 2023.



La Ferrari è stata l'unica squadra a infliggere una sconfitta alla Red Bull Racing nella scorsa stagione di GP - Carlos Sainz ha vinto il GP notturno di Singapore. Nessuna consolazione per Fred Vasseur.



Il francese ha riassunto la situazione durante la finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi: "Penso che sia un errore pensare che la Red Bull Racing abbia trovato l'uovo di Colombo e che quindi abbia fatto un grande passo avanti dal 2022 al 2023. Non è così. Questo tipo di superiorità si verifica solo quando una squadra corse ha apportato miglioramenti su tutta la linea".



"Dobbiamo tirare la leva in punti molto diversi. In questa stagione abbiamo regalato troppi punti. Penso alla squalifica di Leclerc ad Austin o alla retrocessione in qualifica per aver ostacolato gli avversari. Dobbiamo sviluppare più velocemente e in modo più efficiente e migliorare la stabilità".



"Dobbiamo migliorare l'aerodinamica e il motore. Se ottimizziamo anche solo alcune sfumature in ogni area, il risultato sarà notevole".



La Ferrari ha conquistato la pole position cinque volte dopo la pausa estiva, lo stesso numero di volte della Red Bull Racing. Fred Vasseur: "A parte un passo significativo per il GP del Giappone, non abbiamo praticamente apportato alcun miglioramento alla vettura. Questo progresso è dovuto al fatto che abbiamo capito meglio come impostare la vettura e che i piloti hanno affrontato meglio la macchina rispetto alla prima parte della stagione".





I record più importanti della Ferrari

Titoli del Campionato del Mondo Piloti (15)

Alberto Ascari 1952 e 1953

Juan Manuel Fangio 1956

Mike Hawthorn 1958

Phil Hill 1961

John Surtees 1964

Niki Lauda 1975 e 1977

Jody Scheckter 1979

Michael Schumacher 2000-2004

Kimi Räikkönen 2007



Trofei costruttori (16)

1961

1964

1975

1976

1977

1979

1982

1983

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2008



Presenze nei Gran Premi (1074)



Pole position (249)



Giri di gara più veloci (259)



Vittorie (243)



Doppie vittorie (85)



Tripla vittoria (8)



Quadrupla vittoria (2)



Vittorie dalla pole position (135)



Vittorie consecutive (14)

Da Svizzera 1952 a Svizzera 1953



Piazzamenti sul podio (807)



Punti del Campionato del mondo (9672)



Giri in testa (15.696)



Il pilota più fedele

Michael Schumacher (180 GP)



Il pilota più vittorioso

Michael Schumacher (72 vittorie)