Fred Vasseur (Ferrari): "Não existe tal coisa"

A Ferrari é a equipa de corrida de Fórmula 1 com mais sucesso: 249 pole positions, 243 vitórias, 259 melhores voltas de corrida. Os italianos ganharam 15 vezes o Campeonato do Mundo de Pilotos e 16 vezes a Taça dos Construtores.

Mas os Tifosi estão há muito tempo à espera de novos títulos: o último campeão de Fórmula 1 de vermelho foi Kimi Räikkönen, em 2007, e a última Taça dos Construtores foi conquistada em 2008.

Para 2023, os italianos tinham planeado estar em pé de igualdade com a Red Bull Racing desde o início e ter uma palavra a dizer no título. Isso não aconteceu. Já na primavera era claro que a Ferrari dificilmente conseguiria alcançar a RBR.

O chefe de equipa Fred Vasseur redefiniu os objectivos e declarou que tinham de terminar em segundo lugar no Campeonato do Mundo, mas a Ferrari também não o conseguiu: a Mercedes ficou em segundo lugar na Taça dos Construtores de 2023.



A Ferrari foi a única equipa a infligir uma derrota à Red Bull Racing na última temporada de GP - Carlos Sainz venceu o GP noturno de Singapura. Não há consolo para Fred Vasseur.



O francês resumiu a situação durante a final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi: "Acho que é um erro pensar que a Red Bull Racing encontrou o ovo de Colombo e, portanto, deu um grande passo em frente de 2022 a 2023. Não existe tal coisa. Este tipo de superioridade só acontece quando uma equipa de corrida fez melhorias em todos os aspectos."



"Temos de puxar a alavanca em sítios muito diferentes. Esta época perdemos demasiados pontos. Estou a pensar na desqualificação do Leclerc em Austin ou em ser despromovido na qualificação por atrasar os adversários. Temos de evoluir mais depressa e de forma mais eficaz e melhorar a estabilidade."



"Temos de melhorar a aerodinâmica e o motor. Se optimizarmos apenas algumas nuances em cada área, o resultado final será bastante positivo."



A Ferrari conquistou a pole position cinco vezes após a pausa de verão, o mesmo número de vezes que a Red Bull Racing. Fred Vasseur: "Para além de um passo significativo para o GP do Japão, quase não fizemos melhorias no carro. Este progresso deveu-se ao facto de termos compreendido melhor como configurar o carro e de os pilotos terem lidado melhor com o carro do que na primeira parte da época."





Os registos mais importantes da Ferrari

Títulos do Campeonato do Mundo de Pilotos (15)

Alberto Ascari 1952 e 1953

Juan Manuel Fangio 1956

Mike Hawthorn 1958

Phil Hill 1961

John Surtees 1964

Niki Lauda 1975 e 1977

Jody Scheckter 1979

Michael Schumacher 2000 a 2004

Kimi Räikkönen 2007



Troféus de construtores (16)

1961

1964

1975

1976

1977

1979

1982

1983

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2007

2008



Aparições em Grandes Prémios (1074)



Posições na pole (249)



Voltas mais rápidas em corridas (259)



Vitórias (243)



Duplas vitórias (85)



Triplas vitórias (8)



Vitórias quádruplas (2)



Vitórias a partir da pole position (135)



Vitórias consecutivas (14)

Da Suíça 1952 à Suíça 1953



Chegadas ao pódio (807)



Pontos no Campeonato do Mundo (9672)



Voltas mais rápidas (15.696)



Piloto mais fiel

Michael Schumacher (180 GP)



Piloto mais vitorioso

Michael Schumacher (72 vitórias)