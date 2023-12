Laurent Mekies (Ferrari) : "La pause est frustrante".

Le Français Laurent Mekies est sous contrat avec Ferrari jusqu'à la fin 2023. Il deviendra alors le chef d'équipe de l'écurie qui s'est présentée sous le nom d'AlphaTauri jusqu'à la fin 2023. Depuis fin juillet, Mekies n'est plus que spectateur.

Au printemps 2023, les jalons pour l'avenir ont été posés chez AlphaTauri : Franz Tost quittera son rôle de chef d'équipe après la finale du championnat du monde à Abu Dhabi, mais le Tyrolien, qui présidait aux destinées de l'équipe depuis le début de l'année 2006, ne partira pas complètement : il restera au sein de l'équipe dans un rôle de conseiller.

Son successeur est Laurent Mekies, qui avait déjà occupé différents postes au sein de l'équipe AlphaTauri (qui s'appelait alors Toro Rosso). Red Bull a pu s'attacher les services de l'ancien secrétaire général de la FIA Peter Bayer en tant que CEO. L'Autrichien s'occupe de l'orientation stratégique de l'équipe, tandis que Mekies gère les affaires courantes.

Fin juillet 2023, Ferrari a relevé de ses fonctions son directeur sportif Mekies, le contrat du Français de Tours, originaire du Nord-Est, court jusqu'à fin décembre.

Récemment, Mekies, 46 ans, a déclaré : "Quand j'ai réalisé que je devrais attendre des mois avant de prendre mes nouvelles fonctions, je me suis dit - une telle pause est frustrante. Tu as envie de commencer tout de suite ton nouveau travail et de contribuer à quelque chose".

"Mais rétrospectivement, cette pause m'a fait du bien : si j'avais pu changer tout de suite, l'intensité du programme serré des championnats du monde m'aurait tenu en haleine. Mais de cette manière, j'ai pu faire une pause, prendre du recul et voir les choses en grand. J'ai eu l'occasion de réfléchir tranquillement à la manière dont je voulais aborder mes tâches".



"Je me vois dans la belle position de pouvoir passer d'une famille de course à une autre. Je suis très reconnaissant pour cela".