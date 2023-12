Laurent Mekies (Ferrari): "La pausa è frustrante".

Nella primavera del 2023 è stata tracciata la rotta per il futuro di AlphaTauri: Franz Tost si ritirerà dal suo ruolo di team principal dopo la finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi, ma il tirolese, che è stato al timone della squadra dall'inizio del 2006, non se ne andrà del tutto: rimarrà con la squadra in un ruolo di consulenza.

Il suo successore è Laurent Mekies, che in precedenza ha lavorato in vari ruoli per il team AlphaTauri (che all'epoca gareggiava ancora con il nome di Toro Rosso). La Red Bull è riuscita ad assumere l'ex segretario generale della FIA Peter Bayer come amministratore delegato. L'austriaco è responsabile della direzione strategica del team, mentre Mekies si occupa delle operazioni quotidiane.

La Ferrari ha sollevato il suo responsabile sportivo Mekies dalle sue funzioni alla fine di luglio 2023; il contratto del francese del nord-est di Tours dura fino alla fine di dicembre.

Il 46enne Mekies ha recentemente dichiarato: "Quando ho capito che avrei dovuto aspettare mesi per assumere il mio nuovo ruolo, ho pensato: una pausa del genere è frustrante. Vorresti iniziare subito il nuovo lavoro e dare il tuo contributo".

"Ma ripensandoci, la pausa è stata positiva: se avessi potuto cambiare immediatamente, l'intensità del fitto programma del Campionato del Mondo mi avrebbe tenuto sulle spine. In questo modo, invece, ho potuto fare una pausa, fare un passo indietro e guardare il quadro generale. Ho avuto l'opportunità di pensare con calma a come affrontare i miei compiti".



"Mi vedo nella grande posizione di poter passare da una famiglia di corridori a un'altra. Sono molto grato per questo".