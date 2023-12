Laurent Mekies (Ferrari): "A paragem é frustrante".

Na primavera de 2023, foi traçado o rumo para o futuro da AlphaTauri: Franz Tost vai abandonar o seu papel de chefe de equipa após a final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi, mas o tirolês, que está ao leme da equipa desde o início de 2006, não vai sair completamente: vai permanecer na equipa com um papel consultivo.

O seu sucessor é Laurent Mekies, que trabalhou anteriormente em várias funções para a equipa Alpha Tauri (que na altura ainda competia com o nome Toro Rosso). A Red Bull conseguiu recrutar o antigo secretário-geral da FIA, Peter Bayer, como diretor executivo. O austríaco é responsável pela direção estratégica da equipa, enquanto Mekies é responsável pelas operações diárias.

A Ferrari dispensou o seu Diretor Desportivo Mekies das suas funções no final de julho de 2023; o contrato do francês do nordeste de Tours vai até ao final de dezembro.

Mekies, de 46 anos, declarou recentemente: "Quando me apercebi que teria de esperar meses para assumir as minhas novas funções, pensei: uma pausa destas é frustrante. Queremos começar o novo trabalho imediatamente e contribuir com alguma coisa".

"Mas, olhando para trás, a pausa foi boa: se tivesse podido mudar imediatamente, a intensidade do apertado programa do Campeonato do Mundo ter-me-ia mantido alerta. Desta forma, no entanto, pude fazer uma pausa, dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. Tive a oportunidade de pensar calmamente sobre como queria enfrentar as minhas tarefas."



"Vejo-me na posição privilegiada de poder passar de uma família de corridas para outra. Estou muito grato por isso."