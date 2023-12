Max Verstappen : "C'est la seule faiblesse".

Statistiquement, la voiture de course RB19 de Red Bull Racing est la voiture de Formule 1 la plus performante de tous les temps : 22 courses de championnat du monde, 21 victoires. Mais la voiture avait une faiblesse, comme l'admet le champion du monde Max Verstappen.

Les pilotes de Formule 1 nous ont souvent dit qu'ils avaient senti, dès le premier test avec une nouvelle voiture de course, que ce serait une année formidable ou plutôt une saison difficile. Qu'en était-il de Max Verstappen et de la RB19 de Red Bull Racing ?

Le Néerlandais répond : "Je trouve toujours cela un peu difficile à évaluer. Bien sûr, tu as vite fait de te faire une idée de la voiture, en bien ou en moins bien, mais au final, tu ne sais jamais ce que la concurrence va faire".

"Je m'attendais en fait à ce que nous ayons beaucoup de vents contraires de la part de nos rivaux. Et j'ai été assez stupéfait à Bahreïn de voir à quel point cela s'est bien passé. Mais même là, je n'étais pas encore sûr de moi. Car Bahreïn n'est qu'un instantané et peut-être pas le circuit le plus révélateur des qualités d'une voiture de course polyvalente. Mais lorsque, par la suite, nous avons été rapides sur des types de circuits très différents, j'ai pressenti que nous allions faire une bonne année".

Quelques semaines plus tard, Verstappen ajoutait : "La grande force de cette voiture est qu'elle n'a presque pas de faiblesses". Peu de faiblesses ne signifie toutefois pas aucune faiblesse.



D'un point de vue purement statistique, la RB19 de Red Bull Racing est la voiture de Formule 1 la plus performante de tous les temps : 22 courses de championnat du monde, 21 victoires. Mais Max Verstappen connaît une faiblesse de ce modèle à succès.



Le vainqueur de 54 GP déclare : "Nous savons exactement ce que nous devons améliorer pour 2024. Par rapport à d'autres types de circuits, nous avons eu du mal sur les circuits routiers. Les virages lents ne convenaient pas à la voiture et nous devons également travailler sur le comportement de la voiture sur les inégalités du sol ou les bordures".





Tous les champions du monde de Formule 1

2023 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016 : Nico Rosberg (D), Mercedes

2015 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013 : Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012 : Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011 : Sebastian Vettel (All), Red Bull Racing-Renault

2010 : Sebastian Vettel (All), Red Bull Racing-Renault

2009 : Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008 : Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007 : Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006 : Fernando Alonso (E), Renault

2005 : Fernando Alonso (E), Renault

2004 : Michael Schumacher (D), Ferrari

2003 : Michael Schumacher (D), Ferrari

2002 : Michael Schumacher (D), Ferrari

2001 : Michael Schumacher (D), Ferrari

2000 : Michael Schumacher (D), Ferrari

1999 : Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998 : Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997 : Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault

1996 : Damon Hill (GB), WilliamsRenault

1995 : Michael Schumacher (All), Benetton-Renault

1994 : Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993 : Alain Prost (F), Williams-Renault

1992 : Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991 : Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990 : Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989 : Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988 : Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987 : Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986 : Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985 : Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984 : Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983 : Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982 : Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981 : Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980 : Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979 : Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978 : Mario Andretti (USA), Lotus-Ford

1977 : Niki Lauda (A) Ferrari

1976 : James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975 : Niki Lauda (A), Ferrari

1974 : Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973 : Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972 : Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971 : Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970 : Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969 : Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968 : Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967 : Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966 : Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965 : Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964 : John Surtees (GB), Ferrari

1963 : Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962 : Graham Hill (GB), BRM

1961 : Phil Hill (USA), Ferrari

1960 : Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959 : Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958 : Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957 : Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956 : Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955 : Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954 : Juan Manuel Fangio (RA), Maserati et Mercedes

1953 : Alberto Ascari (I), Ferrari

1952 : Alberto Ascari (I), Ferrari

1951 : Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950 : Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo