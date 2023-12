Max Verstappen: "Questa è l'unica debolezza".

I piloti di Formula 1 ci hanno spesso raccontato di aver percepito fin dal primo test con una nuova auto da corsa che sarebbe stato un grande anno o piuttosto una stagione difficile. Com'è stato per Max Verstappen e la Red Bull Racing RB19?

L'olandese dice: "Per me è sempre un po' difficile giudicare. Certo, ci si fa subito un'idea della vettura, nel bene e nel male, ma alla fine non si sa mai cosa farà la concorrenza".

"In realtà pensavo che avremmo dovuto aspettarci molto vento contrario da parte dei nostri rivali. E in Bahrain sono rimasto piuttosto stupito di come sia andata bene. Ma anche allora non ero sicuro di me stesso. Dopo tutto, il Bahrein è solo un'istantanea e forse non è la pista più significativa in termini di qualità di un'auto da corsa come veicolo completo. Ma quando siamo stati successivamente veloci su tipi di tracciati molto diversi, ho avuto la sensazione che avremmo avuto un buon anno".

Qualche settimana dopo, Verstappen ha aggiunto: "La grande forza di questa vettura è che non ha quasi nessun punto debole". Tuttavia, quasi nessun punto debole non significa nessun punto debole.



Statisticamente parlando, la Red Bull Racing RB19 è l'auto di Formula 1 di maggior successo di tutti i tempi: 22 gare di campionato mondiale, 21 vittorie. Ma Max Verstappen riconosce un punto debole in questo modello di successo.



Il 54 volte vincitore di un GP afferma: "Sappiamo esattamente cosa dobbiamo migliorare per il 2024. Rispetto ad altri tipi di pista, abbiamo faticato sui circuiti stradali. Le curve lente non erano adatte alla vettura e dobbiamo lavorare anche sulla maneggevolezza sui dossi o sui cordoli".





