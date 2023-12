Max Verstappen: "Essa é a única fraqueza"

Os pilotos de Fórmula 1 já nos disseram muitas vezes que sentiram, desde o primeiro teste com um novo carro de corrida, que ia ser um grande ano ou, pelo contrário, uma época difícil. Como é que foi para Max Verstappen e para o RB19 da Red Bull Racing?

O holandês diz: "Acho sempre um pouco difícil avaliar. É claro que rapidamente se sente o carro, para o melhor e para o pior, mas, em última análise, nunca se sabe o que a concorrência vai fazer."

"Na verdade, parti do princípio de que teríamos de esperar muito vento contrário dos nossos rivais. E fiquei bastante surpreendido no Bahrain com a forma como isso correu. Mas mesmo assim não estava seguro de mim próprio. Afinal de contas, o Bahrain é apenas um instantâneo e talvez não seja a pista mais significativa em termos das qualidades de um carro de corrida como um todo. Mas quando fomos subsequentemente rápidos em tipos de pistas muito diferentes, tive um palpite de que íamos ter um bom ano."

Algumas semanas depois, Verstappen acrescentou: "A grande força deste carro é que ele quase não tem pontos fracos". No entanto, quase nenhuma fraqueza não significa nenhuma fraqueza.



Em termos estatísticos, o carro de corrida Red Bull Racing RB19 é o carro de Fórmula 1 mais bem-sucedido de todos os tempos: 22 corridas do campeonato mundial, 21 vitórias. Mas Max Verstappen reconhece um ponto fraco neste modelo de sucesso.



O vencedor de 54 GPs diz: "Sabemos exatamente o que temos de melhorar para 2024. Em comparação com outros tipos de pista, temos tido dificuldades nos circuitos de rua. As curvas lentas não se adequavam ao carro e também precisamos de trabalhar no comportamento em lombas ou lancis."





Todos os campeões mundiais de Fórmula 1

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006: Fernando Alonso (E), Renault

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CAN), Williams-Renault

1996: Damon Hill (GB), Williams-Renault

1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

1992: Nigel Mansell (Williams Renault FW14B)

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978: Mario Andretti (EUA), Lotus-Ford

1977: Niki Lauda (A), Ferrari

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975: Niki Lauda (A), Ferrari

1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: John Surtees (GB), Ferrari

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962: Graham Hill (GB), BRM

1961: Phil Hill (EUA), Ferrari

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati e Mercedes

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo