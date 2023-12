Alex Albon (Williams): Destruyó a su compañero de cuadra

Max Verstappen contra Sergio Pérez o Fernando Alonso contra Lance Stroll fueron duelos de equipo en Red Bull Racing y Aston Martin en 2023 claramente favorables a los campeones del mundo.

Pero sólo un hombre no sólo dominó a su compañero de equipo, sino que le humilló descaradamente: Alex Albon. El piloto de Williams ganó todos los duelos de equipo contra el estadounidense Logan Sargeant por cero.

Clasificación sprint 5:0

Duelo sprint 4:0

Clasificación GP 22:0

Duelo GP 14:0

Lo irónico del rendimiento superior del piloto tailandés-británico Albon esta temporada es que la última vez que un piloto estuvo por delante en todas las sesiones de clasificación de todo el año fue hace tres años, en la temporada del GP de 2020, cuando Max Verstappen venció a Alex Albon en Red Bull Racing ¡Alex Albon!

Albon salió entre los seis primeros en Zandvoort, Monza y Las Vegas y terminó en los puntos siete veces: décimo en Baréin, séptimo en España, octavo en Gran Bretaña, octavo en Zandvoort, séptimo en Italia, noveno en Texas y México.



El londinense de 27 años afirma: "Puedo estar muy satisfecho conmigo mismo. No soy una persona complaciente, pero estoy orgulloso de mi temporada. Ha sido mi mejor año en la categoría reina".



"Tuve que luchar mucho en la mayoría de las carreras, y eso es lo que siempre me ha gustado más del automovilismo. No fuimos consistentemente fuertes. Éramos más rápidos en circuitos con poca carga aerodinámica, como Monza o Las Vegas. También éramos buenos cuando las temperaturas eran más bien bajas".



"Williams era menos competitivo en circuitos con alerones muy inclinados. O cuando hacía viento. Tenemos que trabajar en estos puntos débiles para 2024".



"Williams hizo un trabajo sólido en todos los aspectos en 2023. Fuimos capaces de sumar puntos cuando se presentaron las oportunidades, y el séptimo puesto es un buen testimonio para el equipo. Trabajamos duro como equipo de carreras, aunque hubo fines de semana en los que el coche no fue tan rápido. Me siento muy cómodo en Williams y tengo buenas sensaciones para 2024".