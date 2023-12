Alex Albon (Williams) : Le compagnon d'écurie détruit

Max Verstappen contre Sergio Pérez ou Fernando Alonso contre Lance Stroll, ce sont des duels d'équipe qui ont eu lieu en 2023 chez Red Bull Racing et Aston Martin et qui ont nettement tourné à l'avantage des champions du monde.

Mais un seul homme n'a pas seulement dominé son compagnon d'écurie, il l'a carrément humilié : Alex Albon. Le pilote Williams a remporté tous les duels d'équipe contre l'Américain Logan Sargeant par zéro.

Qualités de sprint 5:0

Duel de sprint 4:0

Qualification GP 22:0

Duel GP 14:0

L'ironie de la supériorité du Thaï-Britannique Albon sur la saison est que la dernière fois qu'un pilote a mené toute l'année dans chaque qualification, c'était il y a trois ans, lors de la saison GP 2020, lorsque Max Verstappen a battu Alex Albon par zéro chez Red Bull Racing !

Albon est parti du top-six à Zandvoort, Monza et Las Vegas, il a terminé sept fois dans les points - dixième à Bahreïn, septième en Espagne, huitième en Grande-Bretagne, huitième également à Zandvoort, septième en Italie, neuvième au Texas et au Mexique.



Le Londonien de 27 ans déclare : "Je peux être très content de moi. Je ne suis pas quelqu'un de complaisant, mais je suis fier de ma saison. C'était ma meilleure année dans la catégorie reine".



"Dans la plupart des courses, j'ai dû me battre violemment, et c'est ce que j'ai toujours préféré dans le sport automobile. Nous n'étions pas constamment forts. Nous étions les plus rapides sur les circuits où l'on roule avec peu d'appui, comme à Monza ou Las Vegas. Nous étions également bons lorsque les températures étaient plutôt basses".



"Williams était moins compétitive sur les circuits où les ailerons sont très inclinés. Ou quand il y avait du vent. Nous devons travailler sur de telles faiblesses pour 2024".



"Williams a été solide tout au long de l'année 2023. Nous avons pu marquer des points lorsque l'occasion s'est présentée et la septième place est un bon résultat pour l'équipe. Nous avons travaillé dur en tant qu'écurie, même s'il y a eu des week-ends où la voiture n'était pas aussi rapide. Je me sens très bien chez Williams et j'ai un bon sentiment pour 2024".