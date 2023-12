Alex Albon (Williams): Ha distrutto il suo compagno di scuderia

Max Verstappen contro Sergio Pérez o Fernando Alonso contro Lance Stroll sono stati duelli di squadra alla Red Bull Racing e all'Aston Martin nel 2023, chiaramente a favore dei campioni del mondo.

Ma solo un uomo non solo ha dominato il suo compagno di squadra, ma lo ha addirittura umiliato: Alex Albon. Il pilota della Williams ha vinto tutti i duelli di squadra contro lo statunitense Logan Sargeant per zero.

Qualifiche sprint 5:0

Duello sprint 4:0

Qualifiche GP 22:0

Duello GP 14:0

L'aspetto ironico della prestazione superiore del pilota thailandese-britannico Albon in questa stagione è che l'ultima volta che un pilota è stato in testa in tutte le qualifiche dell'anno è stato tre anni fa, nella stagione 2020 del GP, quando Max Verstappen ha battuto Alex Albon della Red Bull Racing - Alex Albon!

Albon è partito dai primi sei posti a Zandvoort, Monza e Las Vegas ed è finito nei punti sette volte: decimo in Bahrain, settimo in Spagna, ottavo in Gran Bretagna, ottavo a Zandvoort, settimo in Italia, nono in Texas e Messico.



Il 27enne londinese afferma: "Posso essere molto soddisfatto di me stesso. Non sono una persona che si compiace, ma sono orgoglioso della mia stagione. È stato il mio anno migliore nella classe regina".



"Ho dovuto lottare duramente nella maggior parte delle gare, e questo è ciò che mi è sempre piaciuto di più del motorsport. Non eravamo costantemente forti. Eravamo più veloci sulle piste con poca deportanza, come Monza o Las Vegas. Andavamo bene anche quando le temperature erano piuttosto basse".



"La Williams era meno competitiva sui circuiti in cui le ali sono molto inclinate. O quando c'era vento. Dobbiamo lavorare su questi punti deboli per il 2024".



"Nel 2023 la Williams ha svolto un lavoro solido su tutti i fronti. Siamo stati in grado di segnare punti quando si sono presentate le opportunità, e il settimo posto è una buona testimonianza per la squadra. Abbiamo lavorato duramente come squadra corse, anche se ci sono stati dei fine settimana in cui la macchina non era così veloce. Mi sento molto bene alla Williams e ho buone sensazioni per il 2024".