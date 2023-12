Alex Albon (Williams): Destruiu o seu companheiro de estábulo

Max Verstappen contra Sergio Pérez ou Fernando Alonso contra Lance Stroll foram duelos de equipa na Red Bull Racing e na Aston Martin em 2023 que foram claramente favoráveis aos campeões do mundo.

Mas apenas um homem não só dominou o seu companheiro de equipa, como o humilhou: Alex Albon. O piloto da Williams venceu todos os duelos de equipa contra o norte-americano Logan Sargeant por zero.

Qualificação do Sprint 5:0

Duelo de Sprint 4:0

Qualificação GP 22:0

Duelo de GP 14:0

O que é irónico no desempenho superior do piloto tailandês-britânico Albon esta época é que a última vez que um piloto esteve à frente em todas as sessões de qualificação durante todo o ano foi há três anos, na época do GP de 2020, quando Max Verstappen bateu Alex Albon na Red Bull Racing - Alex Albon!

Albon começou entre os seis primeiros em Zandvoort, Monza e Las Vegas e terminou nos pontos sete vezes - décimo no Bahrein, sétimo em Espanha, oitavo na Grã-Bretanha, oitavo em Zandvoort, sétimo em Itália, nono no Texas e no México.



O londrino de 27 anos afirma: "Posso estar muito satisfeito comigo próprio. Não sou uma pessoa complacente, mas estou orgulhoso da minha época. Foi o meu melhor ano na categoria rainha".



"Tive de lutar muito na maioria das corridas e é isso que sempre gostei mais no desporto automóvel. Não éramos consistentemente fortes. Fomos mais rápidos em pistas com pouca força descendente, como Monza ou Las Vegas. Também fomos bons quando as temperaturas estavam bastante baixas."



"A Williams era menos competitiva em pistas onde as asas são muito inclinadas. Ou quando estava vento. Temos de trabalhar nestes pontos fracos para 2024".



"A Williams fez um trabalho sólido em todos os aspetos em 2023. Conseguimos marcar pontos quando as oportunidades surgiram, e o sétimo lugar é um bom testemunho da equipa. Trabalhámos arduamente como equipa de corrida, mesmo que tenha havido fins-de-semana em que o carro não foi tão rápido. Sinto-me muito confortável na Williams e tenho um bom pressentimento para 2024."