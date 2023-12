Martin Brundle sobre Max Verstappen como villano

Martin Brundle ha competido en 158 carreras del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, desde Interlagos 1984 hasta Suzuka 1996. El inglés, que ahora tiene 64 años, terminó sexto en el Campeonato del Mundo de 1992 con Benetton, además de Campeón del Mundo de Turismos Deportivos en 1988 y ganador de Le Mans en 1990 con Jaguar.

Brundle lleva 25 años trabajando en televisión, inicialmente para ITV y la BBC, y desde 2012 para sus colegas británicos de Sky. En todo el tiempo que lleva en la categoría reina, ya sea como piloto o como comentarista de F1 para televisión, Brundle nunca ha sido testigo de una actuación tan dominante como la de Max Verstappen en 2023.

Martin Brundle categorizó así la actuación del holandés en su repaso a la temporada en Sky: "Hombre y máquina en espectacular armonía". Claro, Max conduce para el mejor equipo de Fórmula 1 en este momento, y estaba en el coche de carreras más potente, pero se mantuvo en un campo con varios pilotos de clase mundial, no, más que eso, llevó a la oposición al suelo."

"Max triunfó tanto si llovía como si brillaba el sol. Tanto si había neutralizaciones con el coche de seguridad como interrupciones con banderas rojas. Mantuvo la cabeza fría en condiciones caóticas. El equipo le apoyó con un coche extremadamente estable, estrategias de carrera inteligentes y cambios de neumáticos impecables. Estoy muy contento de haber podido vivir todo esto".



"Me encuentro con muchos aficionados, y no se me escapan los comentarios en las redes sociales de que esta ha sido una temporada aburrida porque un equipo y un piloto han dominado. Pero yo lo veo de otra manera. Veo una densidad de rendimiento en todo el campo que rara vez se ha visto antes, con duelos emocionantes, grandes maniobras de adelantamiento y mucha imprevisibilidad."



"Esto fue más evidente en las últimas sesiones de entrenamientos. Prácticamente ningún piloto podía estar seguro de nada. Si no sacabas todo el partido al coche y a ti mismo, tenías que esperar que te retrasaran unos cuantos puestos, con diferencias muy pequeñas y algunas grandes sorpresas. Ya no hay retrasos en la Fórmula 1 moderna".



"Max no lo hizo todo perfectamente. Cuando los pilotos se dirigieron a la foto de final de temporada en Abu Dhabi, hubo abucheos para él, como los hubo después de algunas victorias."



"Max dejó claro en Las Vegas lo que piensa de la algarabía de este evento, aunque matizó sus críticas tras otro triunfo en un GP. Me gusta cuando Verstappen no tiene pelos en la lengua, es un compañero de entrevistas refrescante y siempre accesible en el paddock."



"Verstappen siempre es abierto y honesto, mantiene sus opiniones y no se deja doblegar, y mucho menos callar. Tengo la ligera sensación de que un poco más de diplomacia y equilibrio le vendrían bien a él y a su legado en la Fórmula 1. En última instancia, todos somos sólo guardianes temporales de este maravilloso deporte".



"Cuando Max llegó a la Fórmula 1, era un adolescente descarado, a veces un poco salvaje. Pero se ha despojado de eso con los años. Hoy es uno de los pilotos más tranquilos de la pista, no en cuanto a comentarios, sino en cuanto a estilo de conducción. Conduce duro, pero con justicia. No me entra en la cabeza por qué algunos aficionados siguen etiquetándole como una especie de villano. Pero en última instancia, cada espectador de Fórmula 1 tiene que decidirlo por sí mismo".