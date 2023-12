Martin Brundle sur Max Verstappen en méchant

Martin Brundle a participé à 158 courses de championnat du monde de Formule 1, d'Interlagos en 1984 à Suzuka en 1996. L'Anglais, aujourd'hui âgé de 64 ans, a terminé sixième du championnat du monde en 1992 avec Benetton, a également été champion du monde des voitures de sport en 1988 et a remporté Le Mans en 1990 avec Jaguar.

Depuis 25 ans, Brundle travaille pour la télévision, d'abord pour ITV et la BBC, puis depuis 2012 pour ses collègues britanniques de Sky. Durant toutes ses années passées dans la catégorie reine, que ce soit en tant que pilote ou en tant que spécialiste de la F1 pour la télévision, Brundle n'a jamais vu une performance aussi dominante que celle de Max Verstappen en 2023.

Martin Brundle qualifie ainsi la performance du Néerlandais dans son analyse de la saison sur Sky : "L'homme et la machine sont en harmonie de manière spectaculaire. Certes, Max roule pour la meilleure équipe de Formule 1 du moment, et il était assis dans la voiture de course la plus puissante, mais il s'affirme dans un peloton composé de plusieurs pilotes de classe mondiale, non, plus que cela, il a écrasé ses adversaires".

"Max a triomphé, qu'il pleuve ou que le soleil brille. Qu'il y ait eu des neutralisations avec la voiture de sécurité ou des interruptions avec le drapeau rouge. Il a su garder la tête froide dans des conditions chaotiques. L'équipe l'a soutenu avec une voiture extrêmement stable, des stratégies de course intelligentes et des changements de pneus impeccables. Je suis très heureux d'avoir pu assister à tout cela".



"Je rencontre beaucoup de fans, et les remarques sur les réseaux sociaux ne m'échappent pas, selon lesquelles cette saison a été insipide parce qu'une équipe et un pilote ont dominé. Mais je vois les choses différemment. Je constate dans tout le peloton une densité de performance comme on en a rarement vu auparavant, avec des duels passionnants, de superbes dépassements et beaucoup d'impondérables".



"C'est lors des essais finaux que cela s'est le plus manifesté. Pratiquement aucun pilote ne pouvait être sûr de son coup. Ceux qui ne tiraient pas le maximum de leur voiture et d'eux-mêmes devaient s'attendre à être relégués plusieurs rangs plus loin, avec des écarts très faibles et quelques grosses surprises. Il n'y a plus d'arrière-ban dans la Formule 1 moderne".



"Max n'a pas tout mis en place à la perfection. Lorsque les pilotes se sont promenés à Abu Dhabi pour la photo de fin de saison, il a été hué, comme il l'avait été auparavant après quelques victoires".



"Max a clairement dit à Las Vegas ce qu'il pensait du tapage de cet événement, même s'il a relativisé ses critiques après un nouveau triomphe en GP. J'aime quand Verstappen ne mâche pas ses mots, c'est un partenaire d'interview rafraîchissant et toujours accessible dans le paddock".



"Verstappen est toujours ouvert et honnête, il assume ses opinions et ne se laisse pas courber et encore moins clouer le bec. J'ai le sentiment qu'un peu plus de diplomatie et d'équilibre lui feraient du bien, à lui et à son héritage en Formule 1. En fin de compte, nous ne sommes tous que des gardiens temporaires de ce merveilleux sport".



"Quand Max est arrivé en Formule 1, c'était un adolescent entreprenant, parfois un peu sauvage. Mais il s'en est débarrassé au fil des ans. Aujourd'hui, il est l'un des pilotes les plus calmes sur la piste, non pas en termes de commentaires, mais en termes de style de conduite. Il est dur, mais juste. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains fans le considèrent encore comme une sorte de méchant. Mais en fin de compte, c'est à chaque spectateur de Formule 1 de décider pour lui-même".