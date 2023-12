Martin Brundle su Max Verstappen come cattivo

Martin Brundle ha partecipato a 158 gare del Campionato del Mondo di Formula 1, da Interlagos 1984 a Suzuka 1996. L'inglese, oggi 64enne, si è classificato sesto nel Campionato del Mondo 1992 con la Benetton, oltre a essere campione del mondo di auto sportive nel 1988 e vincitore di Le Mans nel 1990 con la Jaguar.

Brundle ha lavorato in televisione per 25 anni, inizialmente per ITV e BBC, e dal 2012 per i colleghi britannici di Sky. In tutto il tempo trascorso nella classe regina, sia come pilota che come opinionista di F1 per la televisione, Brundle non ha mai assistito a una prestazione così dominante come quella di Max Verstappen nel 2023.

Nella sua recensione della stagione su Sky, Martin Brundle ha definito la prestazione dell'olandese come segue: "Uomo e macchina in un'armonia spettacolare. Certo, Max guida per la migliore scuderia di Formula 1 del momento ed era a bordo dell'auto da corsa più potente, ma ha tenuto testa a diversi piloti di livello mondiale e, soprattutto, ha messo al tappeto gli avversari".

"Max ha trionfato sia con la pioggia che con il sole. Che ci fossero neutralizzazioni con la safety car o interruzioni con le bandiere rosse. Ha mantenuto il sangue freddo in condizioni caotiche. Il team lo ha supportato con una vettura estremamente stabile, strategie di gara intelligenti e cambi di pneumatici impeccabili. Sono molto felice di aver potuto vivere tutto questo".



"Incontro molti fan, e i commenti sui social media che dicono che questa è stata una stagione noiosa perché una squadra e un pilota hanno dominato non mi sfuggono. Ma io la vedo diversamente. Vedo una densità di prestazioni in tutto lo schieramento che raramente si è vista prima, con duelli avvincenti, grandi manovre di sorpasso e molta imprevedibilità".



"Questo è stato molto evidente nelle ultime sessioni di prove. Praticamente nessun pilota poteva essere sicuro di qualcosa. Se non si è riusciti a ottenere tutto dalla macchina e da se stessi, ci si doveva aspettare di retrocedere di qualche posizione, con distacchi minimi e grandi sorprese. Nella Formula 1 moderna non ci sono più retrocessioni".



"Max non ha fatto tutto alla perfezione. Quando i piloti si sono recati alla foto di fine stagione ad Abu Dhabi, ci sono stati fischi per lui, proprio come dopo alcune vittorie".



"Max ha detto chiaramente a Las Vegas cosa pensa del clamore di questo evento, anche se ha qualificato le sue critiche dopo un altro trionfo in un GP. Mi piace quando Verstappen non usa mezzi termini, è un interlocutore piacevole e sempre disponibile nel paddock".



"Verstappen è sempre aperto e onesto, sostiene le sue opinioni e non si lascia piegare, né tantomeno tacere. Ho la sensazione che un po' di diplomazia e di equilibrio in più farebbero bene a lui e alla sua eredità in Formula 1. In fin dei conti, siamo tutti solo custodi temporanei di questo meraviglioso sport".



"Quando Max è arrivato in Formula 1, era un adolescente spavaldo, a volte un po' selvaggio. Ma nel corso degli anni ha smesso di esserlo. Oggi è uno dei piloti più calmi in pista, non in termini di commenti, ma di stile di guida. Guida forte, ma in modo corretto. Non riesco a capire perché alcuni fan lo etichettino ancora come una specie di cattivo. Ma alla fine ogni spettatore della Formula 1 deve decidere da solo".