Martin Brundle sobre Max Verstappen como um vilão

Martin Brundle participou em 158 corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, desde Interlagos 1984 a Suzuka 1996. O inglês de 64 anos terminou em sexto lugar no Campeonato do Mundo de 1992 com a Benetton, foi também Campeão do Mundo de Carros Desportivos em 1988 e vencedor de Le Mans em 1990 com a Jaguar.

Brundle trabalhou na televisão durante 25 anos, inicialmente para a ITV e a BBC e, desde 2012, para os seus colegas britânicos da Sky. Em todo o seu tempo na categoria rainha, quer como piloto, quer como comentador de F1 na televisão, Brundle nunca testemunhou um desempenho tão dominante como o de Max Verstappen em 2023.

Martin Brundle categorizou o desempenho do holandês na sua análise da temporada na Sky da seguinte forma: "Homem e máquina em harmonia espetacular. Claro, Max conduz para a melhor equipa de Fórmula 1 do momento e estava no carro de corrida mais potente, mas aguentou-se num campo com vários pilotos de classe mundial, não, mais do que isso, levou a oposição ao chão".

"Max triunfou quer estivesse a chover ou a fazer sol. Quer houvesse neutralizações com o safety car ou interrupções com bandeiras vermelhas. Manteve a cabeça fria em condições caóticas. A equipa apoiou-o com um carro extremamente estável, estratégias de corrida inteligentes e mudanças de pneus perfeitas. Estou muito feliz por ter podido viver tudo isto".



"Conheço muitos fãs e os comentários nas redes sociais de que esta foi uma época aborrecida porque uma equipa e um piloto dominaram não me escapam. Mas eu vejo as coisas de forma diferente. Vejo uma densidade de desempenho em todo o pelotão que raramente foi vista antes, com duelos emocionantes, grandes manobras de ultrapassagem e muita imprevisibilidade."



"Isto foi mais evidente nas últimas sessões de treinos. Praticamente nenhum piloto podia ter a certeza de nada. Se não se desse tudo por tudo no carro e em si próprio, era de esperar que se descesse alguns lugares - com pequenas diferenças e algumas grandes surpresas. Na Fórmula 1 moderna, já não há mais retardatários".



"Max não fez tudo perfeitamente certo. Quando os pilotos se dirigiram para a foto de fim de época em Abu Dhabi, houve vaias para ele, tal como tinha acontecido depois de algumas vitórias."



"Max deixou claro em Las Vegas o que ele pensa sobre a badalação deste evento, mesmo que ele tenha qualificado sua crítica após outro triunfo no GP. Gosto quando Verstappen não mede as suas palavras, é um parceiro de entrevista refrescante e sempre acessível no paddock."



"Verstappen é sempre aberto e honesto, defende as suas opiniões e não se deixa vergar, muito menos calar. Tenho a sensação de que um pouco mais de diplomacia e equilíbrio faria bem a ele e ao seu legado na Fórmula 1. Em última análise, todos nós somos apenas guardiões temporários deste desporto maravilhoso."



"Quando Max chegou à Fórmula 1, ele era um adolescente impetuoso, às vezes um pouco selvagem. Mas foi-se desfazendo disso ao longo dos anos. Hoje, é um dos pilotos mais calmos em pista, não em termos de comentários, mas em termos de estilo de condução. Conduz com força, mas de forma justa. Não consigo perceber porque é que alguns fãs ainda o rotulam como uma espécie de vilão. Mas, em última análise, cada espetador da Fórmula 1 tem de decidir isso por si próprio."