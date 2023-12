Kimi Antonelli (Italia): Prefiero Mercedes a Ferrari

Se había estado gestando durante meses, y a mediados de noviembre de 2021 estaba claro: el piloto de Alfa Romeo Antonio Giovinazzi había perdido su puesto en la Fórmula 1, y a partir de 2022 los rojiblancos competirían con una nueva alineación, con Valtteri Bottas como sucesor de Kimi Räikkönen y con el piloto chino Guanyu Zhou sustituyendo al a menudo desafortunado italiano Giovinazzi.

Esto convierte a Giovinazzi, ganador de Le Mans 2023 con Ferrari, en el último piloto de GP de Italia hasta la fecha. Antonio, que participó en 62 Grandes Premios con Alfa Romeo y Sauber desde Australia 2017 hasta Abu Dhabi 2021, reaccionó con amargura: "La Fórmula 1 es talento, coches, riesgo y velocidad. Pero también puede ser despiadada cuando las reglas las dicta el dinero."

El veterano piloto de Fórmula 1 Riccardo Patrese (69) dijo una vez con amargura: "Los tifosi sólo conocen una cosa, Ferrari. Si eres un italiano en un coche inglés, no vales nada".

Sorprendentemente, hasta que Giovinazzi sustituyó al lesionado piloto de Sauber Pascal Wehrlein en Australia 2017, ¡Italia no había tenido un piloto en la parrilla durante cinco años! El último piloto italiano de GP antes de Giovinazzi: Tonio Liuzzi en la final del Mundial de 2011 en Brasil.

La miseria de los pilotos en Italia tenía raíces profundas y era difícil de digerir para los aficionados a las carreras al sur de los Alpes. Los dos únicos campeones del mundo procedentes de Italia fueron Nino Farina y Alberto Ascari en la década de 1950. El último vencedor italiano en Monza: Ludovico Scarfiotti en 1966. El último vencedor italiano de un GP por el momento: Giancarlo Fisichella en Malasia en 2006.



El apogeo de la participación italiana fue hace 25 años: a finales de los 80 y principios de los 90, ¡había más de una docena de pilotos italianos en la Fórmula 1!



El ex piloto de Fórmula 1 Jarno Trulli se queja: "Los años de fracaso de los pilotos se deben a que no se promocionó específicamente nuestro talento. Habríamos tenido muchos jóvenes pilotos con talento. Pero en algún momento, ya no pudieron progresar por razones financieras".



En Ferrari, se ha tomado el rumbo correcto con el programa de desarrollo de jóvenes talentos "Ferrari Driver Academy". Pero sólo un italiano de este programa llegó a un asiento titular en la categoría reina: Giovinazzi.



Sin embargo, los aficionados italianos a la Fórmula 1 pueden alegrarse: a medio plazo, su país volverá a estar representado por pilotos en las carreras de GP.



El siciliano Gabriele Mini (18 años) ha ganado dos carreras en Fórmula 3 y desde entonces ha sido aceptado en el programa junior de Alpine.



Pero quien tiene más potencial es Andrea Kimi Antonelli, de 17 años. El piloto de Bolonia ya ha ganado cinco títulos en tres años de automovilismo: los campeonatos italiano y alemán de Fórmula 4 y la Copa FIA F4 en 2022 y la Fórmula Regional de Oriente Medio y Europa en 2023.



Antonelli está patrocinado por Mercedes y saltará el nivel de la Fórmula 3: en la próxima temporada 2024, competirá en Fórmula con la exitosa escudería Prema. En su primera prueba de Fórmula 2 en Abu Dabi, terminó el día con el segundo mejor tiempo por detrás del inglés Oliver Bearman, de la academia Ferrari.



Antonelli fue bautizado por su padre con el nombre de Kimi por el campeón de Fórmula 1 y ex estrella de Ferrari Kimi Räikkönen.