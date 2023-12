Kimi Antonelli (Italie) : Plutôt Mercedes que Ferrari

C'était dans l'air depuis des mois, et à la mi-novembre 2021, la nouvelle était tombée : le pilote Alfa Romeo Antonio Giovinazzi avait perdu son cockpit de Formule 1, et à partir de 2022, les Rouges et Blancs se présentaient dans une nouvelle configuration - avec Valtteri Bottas comme successeur de Kimi Räikkönen et avec le Chinois Guanyu Zhou pour remplacer l'Italien Giovinazzi, souvent malchanceux.

Giovinazzi, vainqueur du Mans en 2023 avec Ferrari, est ainsi le dernier pilote de GP italien à ce jour. Antonio, qui a participé à 62 Grands Prix chez Alfa Romeo et Sauber de l'Australie 2017 à Abu Dhabi 2021, a réagi avec amertume : "La Formule 1, c'est le talent, la voiture, le risque, la vitesse. Mais elle peut aussi être impitoyable quand les règles sont dictées par l'argent".

Riccardo Patrese (69 ans), qui a longtemps piloté en Formule 1, a un jour déclaré avec amertume : "Les tifosi ne connaissent qu'une chose, Ferrari. Si tu es italien et que tu roules dans une voiture anglaise, tu ne vaux rien".

Etonnant : jusqu'à ce que Giovinazzi remplace Pascal Wehrlein, le pilote Sauber blessé, en Australie 2017, l'Italie n'avait pas eu de pilote au départ pendant cinq ans ! Le dernier pilote de GP italien avant Giovinazzi : Tonio Liuzzi lors de la finale du championnat du monde au Brésil en 2011.

Le malaise des pilotes en Italie avait des racines profondes et était difficile à digérer pour les fans de course au sud des Alpes. Car les heures d'or sont douloureusement lointaines : les deux seuls champions du monde italiens - Nino Farina et Alberto Ascari dans les années 1950. Le dernier vainqueur italien à Monza : Ludovico Scarfiotti en 1966. Le dernier vainqueur italien en GP pour l'instant : Giancarlo Fisichella en Malaisie en 2006.



L'apogée de l'engagement italien remonte à 25 ans : à la fin des années 1980 et au début des années 1990, plus d'une douzaine de pilotes italiens s'ébattent en Formule 1 !



L'ancien pilote de Formule 1 Jarno Trulli s'insurge : "Le manque de pilotes pendant des années est dû au fait que nos talents ne sont pas encouragés de manière ciblée. Nous aurions tout à fait pu avoir de nombreux jeunes pilotes talentueux. Mais à un moment donné, ils n'ont pas pu aller plus loin pour des raisons financières".



Chez Ferrari, les jalons correspondants ont été posés, sous la forme du programme de promotion de la relève "Ferrari Driver Academy". Mais de ce programme, seul un Italien a réussi à obtenir une place de titulaire dans la catégorie reine : Giovinazzi.



Les fans de Formule 1 en Italie peuvent toutefois se réjouir : à moyen terme, leur pays sera à nouveau représenté par des pilotes en GP.



En Formule 3, le Sicilien Gabriele Mini (18 ans) a remporté deux courses et a entre-temps été intégré au programme de relève d'Alpine.



Mais c'est Kimi - Andrea Kimi Antonelli, 17 ans - qui a le plus de potentiel. En trois ans d'Autosport, le Bolonais a déjà remporté cinq titres : en 2022, les championnats de Formule 4 d'Italie et d'Allemagne ainsi que la FIA F4 Cup, en 2023 la Formule régionale Moyen-Orient et Europe.



Antonelli est encouragé par Mercedes et saute l'étape de la Formule 3 : la saison prochaine, en 2024, il concourra en Formule, avec l'écurie Prema qui connaît un grand succès. Lors de son premier test de Formule 2 à Abu Dhabi, il a tout de suite terminé la journée en deuxième position derrière l'Anglais Oliver Bearman de l'académie Ferrari.



Antonelli a été appelé Kimi par son père en raison du champion de Formule 1 et ancienne star de Ferrari Kimi Räikkönen.