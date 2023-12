Kimi Antonelli (Italia): Meglio Mercedes che Ferrari

Era da mesi che se ne parlava, e a metà novembre 2021 era chiaro: il pilota dell'Alfa Romeo Antonio Giovinazzi aveva perso l'abitacolo della Formula 1, e dal 2022 le Rosse e i Bianchi avrebbero gareggiato con una nuova formazione - con Valtteri Bottas come successore di Kimi Räikkönen e con il pilota cinese Guanyu Zhou al posto dello spesso sfortunato italiano Giovinazzi.

Questo fa di Giovinazzi, vincitore di Le Mans 2023 con la Ferrari, l'ultimo pilota di GP italiano fino ad oggi. Antonio, che ha partecipato a 62 Gran Premi con Alfa Romeo e Sauber dall'Australia 2017 ad Abu Dhabi 2021, ha reagito con amarezza: "La Formula 1 è talento, auto, rischio e velocità. Ma può anche essere spietata quando le regole sono dettate dal denaro".

Riccardo Patrese (69), pilota di Formula 1 di lunga data, una volta ha detto con amarezza: "I Tifosi conoscono solo una cosa, la Ferrari. Se sei un italiano su una macchina inglese, non vali niente".

Sorprendentemente, fino a quando Giovinazzi non ha sostituito l'infortunato pilota della Sauber Pascal Wehrlein in Australia 2017, l'Italia non aveva un pilota sulla griglia di partenza da cinque anni! L'ultimo pilota italiano da GP prima di Giovinazzi: Tonio Liuzzi nella finale del Campionato del Mondo 2011 in Brasile.

La miseria dei piloti in Italia aveva radici profonde ed era difficile da digerire per gli appassionati di corse a sud delle Alpi. Gli unici due campioni del mondo italiani sono stati Nino Farina e Alberto Ascari negli anni Cinquanta. L'ultimo vincitore italiano a Monza è stato Ludovico Scarfiotti nel 1966. L'ultimo vincitore italiano di un GP è stato Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2006.



Il periodo di massimo splendore della partecipazione italiana risale a 25 anni fa: tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, c'erano più di una dozzina di piloti italiani in Formula 1!



L'ex pilota di Formula 1 Jarno Trulli brontola: "Gli anni del fallimento dei piloti possono essere ricondotti al fatto che i nostri talenti non sono stati promossi in modo specifico. Avremmo avuto molti giovani piloti di talento. Ma a un certo punto non sono più stati in grado di progredire per motivi finanziari".



Alla Ferrari, la strada giusta è stata imboccata con il programma di sviluppo dei giovani talenti "Ferrari Driver Academy". Ma solo un italiano di questo programma è riuscito a ottenere un posto fisso nella classe regina: Giovinazzi.



Tuttavia, i fan della Formula 1 in Italia possono rallegrarsi: a medio termine, il loro Paese sarà nuovamente rappresentato da piloti nelle gare di GP.



Il siciliano Gabriele Mini (18 anni) ha vinto due gare in Formula 3 e da allora è stato ammesso al programma junior di Alpine.



Ma il potenziale maggiore lo ha Kimi - Andrea Kimi Antonelli, 17 anni. Il pilota bolognese ha già vinto cinque titoli in tre anni di motorsport: i campionati italiano e tedesco di Formula 4 e la FIA F4 Cup nel 2022 e la Formula Regional Middle East and Europe nel 2023.



Antonelli è sponsorizzato dalla Mercedes e salterà il livello della Formula 3: nella prossima stagione 2024, gareggerà in Formula con la scuderia di successo Prema. Nel suo primo test di Formula 2 ad Abu Dhabi, ha concluso la giornata al secondo posto dietro all'inglese Oliver Bearman dell'accademia Ferrari.



Antonelli è stato chiamato Kimi dal padre, in onore del campione di Formula 1 ed ex stella della Ferrari Kimi Räikkönen.