Kimi Antonelli (Itália): Melhor Mercedes do que Ferrari

Foram meses de preparação e, em meados de novembro de 2021, ficou claro: o piloto da Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, tinha perdido o seu cockpit de Fórmula 1 e, a partir de 2022, os Vermelhos e Brancos estariam a competir numa nova formação - com Valtteri Bottas como sucessor de Kimi Räikkönen e com o piloto chinês Guanyu Zhou a substituir o frequentemente infeliz italiano Giovinazzi.

Assim, Giovinazzi, vencedor de Le Mans em 2023 com a Ferrari, é o último piloto italiano de GP até à data. Antonio, que participou em 62 Grandes Prémios com a Alfa Romeo e a Sauber, da Austrália 2017 a Abu Dhabi 2021, reagiu com amargura: "A Fórmula 1 é talento, carros, risco e velocidade. Mas também pode ser impiedosa quando as regras são ditadas pelo dinheiro".

Riccardo Patrese (69), piloto de longa data da Fórmula 1, disse uma vez com amargura: "Os Tifosi só conhecem uma coisa, a Ferrari. Se fores um italiano num carro inglês, não vales nada".

Surpreendentemente, até Giovinazzi substituir o lesionado piloto da Sauber Pascal Wehrlein na Austrália em 2017, a Itália não tinha um piloto na grelha de partida há cinco anos! O último piloto italiano no GP antes de Giovinazzi: Tonio Liuzzi na final do Campeonato do Mundo de 2011 no Brasil.

A miséria dos pilotos em Itália tinha raízes profundas e era difícil de digerir para os fãs das corridas a sul dos Alpes. Os dois únicos campeões mundiais de Itália foram Nino Farina e Alberto Ascari na década de 1950. O último vencedor italiano em Monza foi Ludovico Scarfiotti, em 1966, e o último vencedor de um GP de Itália até à data foi Giancarlo Fisichella, na Malásia, em 2006.



O auge da participação italiana foi há 25 anos: no final dos anos 80 e início dos anos 90, havia mais de uma dúzia de pilotos italianos na Fórmula 1!



O antigo piloto de Fórmula 1 Jarno Trulli resmunga: "Os anos de fracasso dos pilotos podem ser atribuídos ao facto de os nossos talentos não terem sido especificamente promovidos. Teríamos tido muitos jovens pilotos talentosos. Mas, a dada altura, deixaram de poder progredir por razões financeiras".



Na Ferrari, o caminho certo foi traçado sob a forma do programa de desenvolvimento de jovens talentos "Ferrari Driver Academy". Mas apenas um italiano deste programa chegou a um lugar regular na categoria rainha: Giovinazzi.



No entanto, os fãs da Fórmula 1 em Itália podem regozijar-se: a médio prazo, o seu país será novamente representado por pilotos nas corridas de GP.



O siciliano Gabriele Mini (18 anos) venceu duas corridas na Fórmula 3 e foi aceite no programa júnior da Alpine.



Mas Kimi tem o maior potencial - Andrea Kimi Antonelli, 17 anos. O piloto de Bolonha já conquistou cinco títulos em três anos de desporto automóvel: os campeonatos italiano e alemão de Fórmula 4 e a Taça FIA F4 em 2022 e a Fórmula Regional do Médio Oriente e da Europa em 2023.



Antonelli é patrocinado pela Mercedes e vai saltar o nível da Fórmula 3: na próxima época de 2024, vai competir na Fórmula com a bem sucedida equipa de corridas Prema. No seu primeiro teste de Fórmula 2 em Abu Dhabi, terminou o dia como o segundo mais rápido, atrás do inglês Oliver Bearman, da academia da Ferrari.



Antonelli foi batizado Kimi pelo seu pai devido ao campeão de Fórmula 1 e antiga estrela da Ferrari, Kimi Räikkönen.