Les duels d'équipes en 2023 : Voici les pilotes les plus rapides

Rien n'est plus révélateur de la vitesse brute que le résultat d'une séance de qualification. Nous nous sommes penchés sur la question de savoir qui était le mieux placé dans le duel entre les équipes en termes de position moyenne sur la grille de départ et, surtout, qui avait réussi à mettre en moyenne le plus grand écart entre lui et le deuxième homme de l'équipe.

Red Bull Racing : Max Verstappen - Sergio Pérez

Qualification sprint 5:1

Qualifications GP 20:2

Moyenne de la place sur la grille de départ : 2,3 - 8,3

Avance moyenne de Verstappen : 0,588 sec

Mercedes Lewis Hamilton - George Russell

Qualification sprint 2:4

Qualifications GP 11:11

Moyenne de la place de départ : 6,8 - 6,7

Moyenne de l'avance de Russell : 0,035

Ferrari : Charles Leclerc - Carlos Sainz

Qualification sprint 3:3

Qualifications GP 15:7

Moyenne de la place sur la grille de départ : 4,4 - 5,5

Avance moyenne pour Leclerc : 0,063



McLaren : Lando Norris - Oscar Piastri

Qualification sprint 4:2

Qualifications GP 15:7

Moyenne de la place sur la grille de départ : 7,3 - 9,4

Moyenne de l'avance de Norris : 0,193 sec



Aston Martin : Fernando Alonso - Lance Stroll

Qualification sprint 5:0

Qualifications GP 19:3

Moyenne sur la grille de départ : 7,3 - 12,6

Avance moyenne Alonso : 0,481 sec



Alpine : Pierre Gasly - Esteban Ocon

Qualification sprint 3:3

Qualifications GP 14:8

Moyenne sur la grille de départ : 10,9 - 11,4

Avance moyenne pour Gasly : 0,016



Williams : Alex Albon - Logan Sargeant

Qualification sprint 5:0

Qualifications GP 22:0

Moyenne de départ : 12,4 - 15,6

Moyenne de l'avance d'Albon : 0,541



AlphaTauri : Daniel Ricciardo - Yuki Tsunoda

Qualification sprint 2:1

Qualifications GP 3:4

Position moyenne sur la grille de départ : 12,8 - 13,7

Moyenne de l'avance de Ricciardo : 0,256



AlphaTauri : Yuki Tsunoda - Liam Lawson

Qualification sprint 0:1

Qualifications GP 4:1

Position moyenne sur la grille de départ : 13 - 14,2

Moyenne de l'avance de Tsunoda : 0,392



AlphaTauri : Yuki Tsunoda - Nyck de Vries

Qualification sprint 2:0

Qualifications GP 8:2

Moyenne de la place de départ : 14,3 - 17

Moyenne de l'avance de Tsunoda : 0,224



Alfa Romeo : Valtteri Bottas - Guanyu Zhou

Qualification sprint 3:3

Qualifications GP 15:7

Position moyenne sur la grille de départ : 13,9 - 15,2

Moyenne de l'avance de Bottas : 0,291



Haas : Nico Hülkenberg - Kevin Magnussen

Qualification sprint 4:2

Qualifications GP 15:7

Moyenne de la place sur la grille de départ : 11,5 - 14,7

Avance moyenne de Hülkenberg : 0,328 sec



Aperçu de l'avance

0.588 : Verstappen devant Pérez

0,541 : Albon devant Sargeant

0.481 : Alonso devant Stroll

0.392 : Tsunoda devant Lawson

0,328 : Hülkenberg devant Magnussen

0,291 : Bottas devant Zhou

0,256 : Ricciardo devant Tsunoda

0,224 : Tsunoda devant de Vries

0,193 : Norris devant Piastri

0.063 : Leclerc devant Sainz

0.035 : Russell devant Hamilton

0,016 : Gasly devant Ocon