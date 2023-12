Duelli a squadre 2023: Ecco i piloti più veloci

Il primo avversario di ogni pilota di Formula 1: il suo compagno di squadra. Oltre ai risultati dei duelli di squadra, mostriamo chi è stato in grado di distanziare maggiormente il proprio compagno di squadra in termini di velocità di qualificazione.

Niente mostra la velocità grezza in modo più impressionante del risultato di una sessione di qualifiche. Abbiamo indagato su chi è migliore nel duello tra squadre in termini di posizione media in griglia e, soprattutto, su chi è riuscito a mettere il maggior distacco medio tra sé e il secondo uomo della squadra.

Red Bull Racing: Max Verstappen - Sergio Pérez

Qualifiche Sprint 5:1

Qualifiche GP 20:2

Posizione media in griglia: 2,3 - 8,3

Vantaggio medio Verstappen: 0,588 sec.

Mercedes Lewis Hamilton - George Russell

Qualifiche Sprint 2:4

Qualifiche GP 11:11

Posizione media in griglia: 6,8 - 6,7

Vantaggio medio Russell: 0,035

Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz

Qualifiche sprint 3:3

Qualifiche GP 15:7

Posizione media in griglia: 4,4 - 5,5

Vantaggio medio per Leclerc: 0,063



McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri

Qualifiche sprint 4:2

Qualifiche GP 15:7

Posizione media in griglia: 7,3 - 9,4

Vantaggio medio Norris: 0,193 sec



Aston Martin: Fernando Alonso - Lance Stroll

Qualifiche sprint 5:0

Qualifiche GP 19:3

Posizione media in griglia: 7,3 - 12,6

Vantaggio medio Alonso: 0,481 sec



Alpine: Pierre Gasly - Esteban Ocon

Qualifiche sprint 3:3

Qualifiche GP 14:8

Posizione media in griglia: 10,9 - 11,4

Vantaggio medio per Gasly: 0,016



Williams: Alex Albon - Logan Sargeant

Qualifiche sprint 5:0

Qualifiche GP 22:0

Posizione media in griglia: 12,4 - 15,6

Vantaggio medio Albon: 0,541



AlphaTauri: Daniel Ricciardo - Yuki Tsunoda

Qualifiche sprint 2:1

Qualifiche GP 3:4

Posizione media in griglia: 12,8 - 13,7

Vantaggio medio Ricciardo: 0,256



AlfaTauri: Yuki Tsunoda - Liam Lawson

Qualifiche Sprint 0:1

Qualifiche GP 4:1

Posizione media di partenza: 13 - 14,2

Vantaggio medio Tsunoda: 0,392



AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries

Qualifiche sprint 2:0

Qualifiche GP 8:2

Posizione media di partenza: 14,3 - 17

Vantaggio medio Tsunoda: 0,224



Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Guanyu Zhou

Qualifiche sprint 3:3

Qualifiche GP 15:7

Posizione media di partenza: 13.9 - 15.2

Media vantaggio Bottas: 0,291



Haas: Nico Hülkenberg - Kevin Magnussen

Qualifiche sprint 4:2

Qualifiche GP 15:7

Posizione media in griglia: 11,5 - 14,7

Vantaggio medio Hülkenberg: 0,328 sec



Panoramica del vantaggio

0.588: Verstappen davanti a Pérez

0,541: Albon davanti a Sargeant

0,481: Alonso davanti a Stroll

0.392: Tsunoda davanti a Lawson

0.328: Hülkenberg davanti a Magnussen

0.291: Bottas davanti a Zhou

0.256: Ricciardo davanti a Tsunoda

0.224: Tsunoda davanti a de Vries

0.193: Norris davanti a Piastri

0.063: Leclerc davanti a Sainz

0.035: Russell davanti a Hamilton

0.016: Gasly davanti a Ocon