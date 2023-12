Red Bull Racing RB19 : La meilleure voiture de Formule 1 ?

Nous répondons en ordre dispersé aux questions de nos lecteurs sous la forme de "SPEEDWEEKipedia". Cette fois-ci, Andrea Kayser de Meyringen aimerait savoir : "Red Bull Racing a quand même gagné 21 des 22 courses de cette saison de GP avec la voiture de course de type RB19. Pourriez-vous montrer quelles autres voitures de Formule 1 ont dominé de la même manière ?"

Avec plaisir. En ce qui concerne le taux de victoires pur et le nombre de triomphes en GP, Red Bull Racing a dépassé en 2023 tout ce qui avait été fait en 73 ans de Formule 1. Avec un taux de victoire de 95,45%, RBR a établi un nouveau record. Voici maintenant les dix voitures de course de Formule 1 les plus performantes.

1. Red Bull Racing RB19 (2023)

22 courses, 21 victoires (taux de victoires 95,45%).

2. McLaren MP4/4 (1988)

16 courses, 15 victoires (93,75%)

3. Ferrari F2002 (2002)

15 courses, 14 victoires (93,33%)

4. Mercedes W07 (2016)

21 courses, 19 victoires (90,47%)



5. Alfa Romeo 158 (1950)

7 courses, 6 victoires (85,71%)



6. Mercedes W05 (2014)

19 courses, 16 victoires (84,21%)



7. Mercedes W06 (2015)

19 courses, 16 victoires (84,21%)



8. Ferrari F2004 (2004)

18 courses, 15 victoires (83,33%)



9. Ferrari 500 (1952/1953)

16 courses, 13 victoires (81,25%)



10e Red Bull Racing RB18 (2022)

22 courses, 17 victoires (77,27%)



Qu'en est-il parmi ces voitures en termes de pole positions ?



Nous avons extrapolé les meilleures places de départ obtenues avec les engagements. Il en résulte ce tableau :



1. Mercedes W07 (2016) : 95,24% (20 pole sur 21).

2. Mercedes W05 (2014) : 94,73% (18 sur 19)

3. Mercedes W06 (2015) : 94,73% (18 sur 19)

4. McLaren MP4/4 (1988) : 93,75% (15 sur 16)

5. Alfa Romeo 158 (1950) : 85,71 (6 de 7)

6. Ferrari 500 (1952/1953) : 72,22% (13 de 18)

7. Ferrari F2004 (2004) : 66,66% (12 de 18)

8. Red Bull Racing RB19 (2023) : 63,64% (14 sur 22)

9. Ferrari F2002 (2002) : 46,66% (7 de 15)

10. Red Bull Racing RB18 (2022) : 36,36% (8 sur 22)