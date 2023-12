Red Bull Racing RB19: la migliore auto di Formula 1?

Rispondiamo alle domande dei nostri lettori sotto forma di "SPEEDWEEKipedia" in ordine casuale. Questa volta, Andrea Kayser di Meyringen vuole sapere: "La Red Bull Racing ha vinto 21 gare su 22 in questa stagione di GP con l'auto da corsa RB19. Può indicarci quali altre vetture di Formula 1 hanno avuto un dominio simile?".

Volentieri. In termini di percentuale di vittorie pure e di numero di trionfi nei GP, nel 2023 la Red Bull Racing ha superato tutto ciò che era stato ottenuto in 73 anni di Formula 1. Con una percentuale di vittorie del 95,45%, la RBR ha stabilito un nuovo record. Ecco le dieci auto da corsa di Formula 1 di maggior successo.

1° Red Bull Racing RB19 (2023)

22 gare, 21 vittorie (percentuale di vittorie del 95,45%)

2° McLaren MP4/4 (1988)

16 gare, 15 vittorie (93,75%)

3° Ferrari F2002 (2002)

15 gare, 14 vittorie (93,33%)

4° Mercedes W07 (2016)

21 gare, 19 vittorie (90,47%)



5° Alfa Romeo 158 (1950)

7 gare, 6 vittorie (85,71%)



6° Mercedes W05 (2014)

19 gare, 16 vittorie (84,21%)



7° Mercedes W06 (2015)

19 gare, 16 vittorie (84,21%)



8° Ferrari F2004 (2004)

18 gare, 15 vittorie (83,33%)



9° Ferrari 500 (1952/1953)

16 gare, 13 vittorie (81,25%)



10° Red Bull Racing RB18 (2022)

22 gare, 17 vittorie (77,27%)



Come si comportano queste auto in termini di pole position?



Abbiamo estrapolato le migliori posizioni in griglia ottenute con i pali. Il risultato è questa tabella:



1° Mercedes W07 (2016): 95,24% (20 pole su 21)

2° Mercedes W05 (2014): 94,73% (18 su 19)

3° Mercedes W06 (2015): 94,73% (18 su 19)

4° McLaren MP4/4 (1988): 93,75% (15 su 16)

5. Alfa Romeo 158 (1950): 85,71 (6 su 7)

6. Ferrari 500 (1952/1953): 72,22% (13 su 18)

7. Ferrari F2004 (2004): 66,66% (12 su 18)

8° Red Bull Racing RB19 (2023): 63,64% (14 su 22)

9° Ferrari F2002 (2002): 46,66% (7 su 15)

10. Red Bull Racing RB18 (2022): 36,36% (8 su 22)