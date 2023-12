Red Bull Racing RB19: O melhor carro de Fórmula 1?

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Respondemos às perguntas dos nossos leitores sob a forma de "SPEEDWEEKipedia" por ordem aleatória. Desta vez, Andrea Kayser, de Meyringen, quer saber: "A Red Bull Racing ganhou 21 das 22 corridas desta época de GP com o carro de corrida RB19. Pode mostrar-nos que outros carros de Fórmula 1 foram igualmente dominantes?"

Com todo o gosto. Em termos de percentagem de vitórias e de número de triunfos em GP, a Red Bull Racing ultrapassou tudo o que tinha sido alcançado em 73 anos de Fórmula 1 em 2023. Com uma taxa de vitórias de 95,45 por cento, a RBR estabeleceu um novo recorde. Aqui estão os dez carros de corrida de Fórmula 1 mais bem-sucedidos.

1º Red Bull Racing RB19 (2023)

22 corridas, 21 vitórias (taxa de vitórias de 95,45%)

2º McLaren MP4/4 (1988)

16 corridas, 15 vitórias (93,75%)

3º Ferrari F2002 (2002)

15 corridas, 14 vitórias (93,33%)

4º Mercedes W07 (2016)

21 corridas, 19 vitórias (90,47%)



5º Alfa Romeo 158 (1950)

7 corridas, 6 vitórias (85,71%)



6º Mercedes W05 (2014)

19 corridas, 16 vitórias (84,21%)



7º Mercedes W06 (2015)

19 corridas, 16 vitórias (84,21%)



8º Ferrari F2004 (2004)

18 corridas, 15 vitórias (83,33%)



9º Ferrari 500 (1952/1953)

16 corridas, 13 vitórias (81,25%)



10º Red Bull Racing RB18 (2022)

22 corridas, 17 vitórias (77,27%)



Como é que estes carros se comparam em termos de pole positions?



Extrapolámos as melhores posições de grelha alcançadas com as apostas. O resultado é esta tabela:



1º Mercedes W07 (2016): 95,24% (20 em 21 poles)

2º Mercedes W05 (2014): 94,73% (18 em 19)

3º Mercedes W06 (2015): 94,73% (18 em 19)

4º McLaren MP4/4 (1988): 93,75% (15 de 16)

5º Alfa Romeo 158 (1950): 85,71 (6 em 7)

6º Ferrari 500 (1952/1953): 72,22% (13 de 18)

7º Ferrari F2004 (2004): 66,66% (12 de 18)

8º Red Bull Racing RB19 (2023): 63,64% (14 de 22)

9º Ferrari F2002 (2002): 46,66% (7 de 15)

10º Red Bull Racing RB18 (2022): 36,36% (8 de 22)