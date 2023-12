Peter Bayer (AlphaTauri): Juicio sobre Yuki Tsunoda

Franz Tost, antiguo jefe de equipo de Toro Rosso y AlphaTauri, siempre decía: "En la Fórmula 1, un piloto necesita tres años para aprender todos los detalles de su oficio". Esos tres años ya han pasado para Yuki Tsunoda.

El piloto de Red Bull terminó 14º en el Campeonato del Mundo de 2021 en su primer año en la Fórmula 1 (siete carreras puntuables, con el cuarto puesto en Abu Dhabi como punto culminante, 32 puntos), seguido del 17º en el Campeonato del Mundo de 2022 (cuatro finales entre los diez primeros, séptimo en Imola, 12 puntos) y 14º de nuevo en el Campeonato del Mundo de 2023 (seis carreras puntuables, octavo en Texas y Abu Dhabi, 17 puntos) para el piloto japonés de ahora 23 años.

Uno de los invitados al programa en directo "Sport and Talk from Hangar-7" fue el Director General de AlphaTauri, Peter Bayer. Yuki Tsunoda no pudo volar a Salzburgo como estaba previsto; el piloto japonés se vio ralentizado por la espesa niebla sobre Londres.

Peter Bayer reconoce una clara mejoría en Tsunoda: "Para nosotros, lo importante es que Yuki cumpla. Cuando están en juego unas milésimas de segundo en el centro del campo de la Fórmula 1, es duro que el piloto pierda los nervios. Pero Tsunoda ha mejorado mucho mentalmente. Su ingeniero de carrera Mattia Spini también lo dice".

En Abu Dhabi, Tsunoda se puso en cabeza por primera vez en su carrera de GP, y su estrategia de carrera hizo que se mantuviera en pista durante mucho tiempo con el primer juego de neumáticos. Estas fueron las primeras vueltas en cabeza de un piloto japonés de Fórmula 1 desde Takma Sato en Nürburgring en 2004.



Peter Bayer: "Estas vueltas en cabeza fueron momentos increíbles para el piloto y el equipo. Las emociones estaban a flor de piel. Cuando un año es tan agotador como 2023, es importante tener momentos así".



Estas fueron las primeras vueltas en cabeza para el equipo desde Monza 2020, cuando Pierre Gasly ganó sensacionalmente el Gran Premio de Italia para AlphaTauri.



El largo año de Fórmula 1 ha dejado huella en todos los implicados. El bávaro de Vorarlberg, de 52 años, afirma: "El final del año en particular fue muy agotador. De Las Vegas a Abu Dhabi, los especialistas tuvieron que lidiar con una diferencia horaria de doce horas y un cambio de temperatura de 30 grados. Fue duro".