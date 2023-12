Peter Bayer (AlphaTauri) : Jugement de Yuki Tsunoda

Franz Tost, qui a longtemps dirigé les équipes Toro Rosso et AlphaTauri, a toujours dit : "En Formule 1, il faut trois ans à un pilote pour apprendre toutes les finesses de son métier". Ces trois années sont désormais écoulées pour Yuki Tsunoda.

Le pilote Red Bull a terminé sa première année de Formule 1 en 2021 à la 14e place du championnat du monde (sept courses dans les points, 4e place à Abu Dhabi comme point fort, 32 points), en 2022 à la 17e place du championnat du monde (quatre fois dans le top 10, 7e à Imola, 12 points), en 2023, le Japonais âgé entre-temps de 23 ans a de nouveau terminé à la 14e place du championnat du monde (six courses dans les points, 8e au Texas et à Abu Dhabi, 17 points).

Le directeur d'AlphaTauri, Peter Bayer, était notamment l'invité de l'émission en direct "Sport und Talk aus dem Hangar-7". Yuki Tsunoda n'a pas pu arriver à Salzbourg comme prévu, le Japonais ayant été ralenti par un fort brouillard au-dessus de Londres.

Peter Bayer reconnaît chez Tsunoda une nette amélioration : "Pour nous, l'essentiel est que Yuki doit livrer. Lorsqu'il s'agit de quelques millièmes en milieu de peloton de Formule 1, cela devient difficile lorsque le pilote perd ses nerfs. Mais mentalement, Tsunoda s'est considérablement amélioré. Son ingénieur de course Mattia Spini le dit aussi".

A Abu Dhabi, Tsunoda était en tête pour la première fois de sa carrière en GP, en raison de sa stratégie de course, il est resté très longtemps en piste avec son premier train de pneus. Il s'agissait des premiers tours de tête d'un pilote de Formule 1 japonais depuis Takma Sato au Nürburgring en 2004.



Peter Bayer : "Pour le pilote et l'équipe, ces tours de tête ont été des moments incroyables. Les émotions sont montées en flèche. Quand une année est aussi éprouvante que 2023, il est important que de tels moments soient présents".



Il s'agissait des premiers tours de tête de l'équipe depuis Monza 2020, lorsque Pierre Gasly avait remporté de manière sensationnelle le Grand Prix d'Italie pour AlphaTauri.



La longue année de Formule 1 a laissé des traces chez tous les participants. Le Bavarois de 52 ans originaire du Vorarlberg déclare à ce sujet : "C'est surtout la fin de l'année qui a été très fatigante. De Las Vegas à Abu Dhabi, les professionnels ont dû digérer un décalage horaire de douze heures et un changement de température de 30 degrés. C'était dur".