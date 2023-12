Peter Bayer (AlphaTauri): Giudizio su Yuki Tsunoda

Il boss della Toro Rosso e della scuderia AlphaTauri, Franz Tost, ha sempre detto: "In Formula 1, un pilota ha bisogno di tre anni per imparare tutti i punti più fini del suo mestiere". Quei tre anni sono finiti per Yuki Tsunoda.

Al suo primo anno in Formula 1, il pilota della Red Bull si è classificato al 14° posto nel Campionato del Mondo 2021 (sette gare a punti, con il quarto posto ad Abu Dhabi come highlight, 32 punti), seguito dal 17° posto nel Campionato del Mondo 2022 (quattro piazzamenti nella top ten, settimo a Imola, 12 punti) e dal 14° posto nel Campionato del Mondo 2023 (sei gare a punti, ottavo in Texas e ad Abu Dhabi, 17 punti) per l'ormai 23enne pilota giapponese.

Uno degli ospiti del programma in diretta "Sport and Talk from Hangar-7" è stato l'amministratore delegato di AlphaTauri Peter Bayer. Yuki Tsunoda non è riuscito a volare a Salisburgo come previsto; il pilota giapponese è stato rallentato dalla forte nebbia su Londra.

Peter Bayer riconosce un netto miglioramento in Tsunoda: "Per noi, l'attenzione è rivolta a Yuki, che deve fare i conti con le sue prestazioni. Quando sono in gioco pochi millesimi di secondo nel centrocampo della Formula 1, è dura quando il pilota perde i nervi. Ma Tsunoda è migliorato molto dal punto di vista mentale". Lo dice anche il suo ingegnere di gara Mattia Spini".

Ad Abu Dhabi, Tsunoda è stato in testa per la prima volta nella sua carriera di GP e la sua strategia di gara ha fatto sì che rimanesse in pista per un tempo molto lungo con il primo set di pneumatici. Questi sono stati i primi giri in testa di un pilota giapponese di Formula 1 dopo Takma Sato al Nürburgring nel 2004.



Peter Bayer: "Questi giri di testa sono stati momenti incredibili per il pilota e la squadra. Le emozioni erano altissime. Quando un anno è così faticoso come il 2023, è importante avere momenti come questo".



Questi sono stati i primi giri in testa per la squadra da Monza 2020, quando Pierre Gasly vinse clamorosamente il Gran Premio d'Italia per AlphaTauri.



Il lungo anno di Formula 1 ha lasciato il segno su tutti i partecipanti. Il 52enne bavarese del Vorarlberg afferma: "La fine dell'anno in particolare è stata molto faticosa. Da Las Vegas ad Abu Dhabi, gli specialisti hanno dovuto affrontare un fuso orario di dodici ore e uno sbalzo di temperatura di 30 gradi. È stata dura".