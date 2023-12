Peter Bayer (AlphaTauri): Julgamento de Yuki Tsunoda

O antigo chefe de equipa da Toro Rosso e da AlphaTauri, Franz Tost, sempre disse: "Na Fórmula 1, um piloto precisa de três anos para aprender todos os pontos mais finos da sua arte." Esses três anos acabaram para Yuki Tsunoda.

O piloto da Red Bull terminou em 14º lugar no Campeonato do Mundo de 2021 no seu primeiro ano na Fórmula 1 (sete corridas pontuáveis, com o quarto lugar em Abu Dhabi como destaque, 32 pontos), seguido pelo 17º lugar no Campeonato do Mundo de 2022 (quatro resultados entre os dez primeiros, sétimo em Imola, 12 pontos) e 14º novamente no Campeonato do Mundo de 2023 (seis corridas pontuáveis, oitavo no Texas e Abu Dhabi, 17 pontos) para o piloto japonês de 23 anos.

Um dos convidados do programa em direto "Sport and Talk from Hangar-7" foi o Diretor-Geral da AlphaTauri, Peter Bayer. Yuki Tsunoda não conseguiu voar para Salzburgo como planeado; o piloto japonês foi atrasado por um forte nevoeiro sobre Londres.

Peter Bayer reconhece uma nítida melhoria em Tsunoda: "Para nós, o foco está no facto de Yuki ter de cumprir o planeado. Quando estão em jogo alguns milésimos de segundo no meio do pelotão da Fórmula 1, é difícil quando o piloto perde a coragem. Mas Tsunoda melhorou muito mentalmente. O seu engenheiro de corrida Mattia Spini também o diz".

Em Abu Dhabi, Tsunoda estava na liderança pela primeira vez na sua carreira de GP, e a sua estratégia de corrida significou que se manteve em pista durante muito tempo com o primeiro jogo de pneus. Estas foram as primeiras voltas lideradas por um piloto japonês de Fórmula 1 desde Takma Sato em Nürburgring em 2004.



Peter Bayer: "Estas voltas de liderança foram momentos incríveis para o piloto e para a equipa. As emoções estavam ao rubro. Quando um ano é tão cansativo como 2023, é importante ter momentos como este".



Estas foram as primeiras voltas de liderança da equipa desde Monza 2020, quando Pierre Gasly venceu de forma sensacional o Grande Prémio de Itália para a AlphaTauri.



O longo ano de Fórmula 1 deixou a sua marca em todos os envolvidos. O bávaro de Vorarlberg, de 52 anos, afirma: "O final do ano, em particular, foi muito cansativo. De Las Vegas a Abu Dhabi, os especialistas tiveram de lidar com uma diferença horária de doze horas e uma mudança de temperatura de 30 graus. Foi difícil".