Officiel : le joyau de Sauber Théo Pourchaire au Japon en 2024

Comme les choses peuvent changer rapidement. En 2022, Théo Pourchaire, junior chez Sauber, a déclaré : "2022 est définitivement ma dernière année en Formule 2. Très honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire après. Une saison supplémentaire est impossible pour des raisons financières. Ce ne serait pas non plus une bonne solution. Je pense que deux saisons dans le même championnat doivent suffire pour un pilote".

Le Sud-Français de Grasse, la ville des parfums, poursuit : "Pour l'instant, je ne veux même pas penser à la Formule 1. La catégorie reine reste un rêve pour moi".

Mais ensuite, des moyens suffisants ont pu être trouvés pour une troisième saison complète de Formule 2, et Pourchaire a remercié Sauber et ART en remportant le titre à Abu Dhabi.

Une montée directe dans la catégorie reine chez Sauber n'est toutefois pas possible. Valtteri Bottas et Guanyu Zhou sont tous deux sous contrat pour 2024, et Pourchaire ne peut pas faire plus que des essais libres.

Une solution a donc été trouvée pour permettre à Théo d'affiner son métier de coureur : Pourchaire participera en 2024 à la Super Formula, la série monoplace de pointe du Japon (châssis monobloc de Dallara, moteurs de Toyota et Honda, quatre cylindres en ligne avec suralimentation et une puissance d'environ 550 CV). Le 12 décembre, un accord a été confirmé par Pourchaire avec l'écurie Itochi Enex Team Impul.



L'équipe Impul a concouru en 2023 avec des moteurs Toyota et les deux Japonais Yuhi Sekiguchi et Ryo Hirakawa. Hirawaka, nouveau pilote de réserve McLaren et protégé de Toyota, a terminé le championnat à la 5e place (trois podiums), Sekiguchi à la 21e. Un an plus tôt, les deux Japonais avaient terminé 3e et 7e de la Super Formula.



Son compagnon d'écurie en 2024 au sein de l'équipe Impul sera le Japonais Yuji Kunimoto (champion de Super Formula en 2016).



Le championnat Super Formula 2024 se compose de neuf courses, avec un départ début mars et une fin octobre à Suzuka (trois courses au total), entrecoupées de courses sur les circuits d'Autopolis, Sugo, Fuji (trois courses) et Motegi.



Parmi les prochains adversaires de Pourchaire figure une vieille connaissance de la Formule 2 : le junior Red Bull Ayumu Iwasa.







