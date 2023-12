Ufficiale: il gioiello Sauber Théo Pourchaire in Giappone nel 2024

Quanto velocemente possono cambiare le cose. 2022 Il giovane della Sauber Théo Pourchaire ha dichiarato: "Il 2022 è sicuramente il mio ultimo anno in Formula 2. Onestamente, non so cosa succederà dopo. Un'altra stagione è impossibile per motivi finanziari. Non sarebbe nemmeno una buona soluzione. Penso che due stagioni nello stesso campionato debbano essere sufficienti per un pilota".

Il francese del sud, originario della città dei profumi di Grasse, continua: "Al momento non voglio nemmeno pensare alla Formula 1. La classe regina rimane un sogno per me. La classe regina rimane un sogno per me".

Ma poi sono stati trovati fondi sufficienti per una terza stagione completa di Formula 2 e Pourchaire ha ringraziato Sauber e ART vincendo il titolo ad Abu Dhabi.

Tuttavia, una promozione diretta alla classe regina in Sauber non è possibile. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou sono entrambi sotto contratto per il 2024 e Pourchaire non potrà fare altro che guidare nelle gare libere.

Ora è stata trovata una soluzione per permettere a Théo di affinare le sue capacità di guida: Pourchaire gareggerà nel 2024 in Super Formula, la massima serie giapponese di monoposto (telaio standardizzato Dallara, motori Toyota e Honda, quattro cilindri in linea con sovralimentazione e una potenza di circa 550 CV). Il 12 dicembre è stato confermato un accordo tra Pourchaire e la scuderia Itochi Enex Team Impul.



Il Team Impul gareggerà nel 2023 con motori Toyota e i due piloti giapponesi Yuhi Sekiguchi e Ryo Hirakawa. Il nuovo pilota di riserva della McLaren e pupillo della Toyota, Hirawaka, ha concluso il campionato al quinto posto (tre podi), Sekiguchi al 21°. Un anno prima, i due giapponesi si erano classificati al terzo e al settimo posto in Super Formula.



Il compagno di squadra del Team Impul per il 2024 sarà il pilota giapponese Yuji Kunimoto (campione 2016 di Super Formula).



Il campionato Super Formula 2024 prevede nove gare, che inizieranno all'inizio di marzo e termineranno a fine ottobre a Suzuka (tre gare in totale), con in mezzo i circuiti di Autopolis, Sugo, Fuji (tre gare) e Motegi.



Tra i prossimi avversari di Pourchaire c'è una vecchia conoscenza della Formula 2: il Red Bull Junior Ayumu Iwasa.







I giovani campioni

Campione europeo di Formula 2

1967 Jacky Ickx (B)

1968 Jean-Pierre Beltoise (F)

1969 Johnny Servoz-Gavin (F)

1970 Clay Regazzoni (CH)

1971 Ronnie Peterson (S)

1972 Mike Hailwood (GB)

1973 Jean-Pierre Jarier (F)

1974 Patrick Depailler (F)

1975 Jacques Laffite (F)

1976 Jean-Pierre Jabouille (F)

1977 René Arnoux (F)

1978 Bruno Giacomelli (I)

1979 Marc Surer (CH)

1980 Brian Henton (GB)

1981 Geoff Lees (GB)

1982 Corrado Fabi (I)

1983 Jonathan Palmer (GB)

1984 Mike Thackwell (NZ)



Campionato internazionale di Formula 3000

1985 Christian Danner (D)

1986 Ivan Capelli (I)

1987 Stefano Modena (I)

1988 Roberto Moreno (BR)

1989 Jean Alesi (F)

1990 Érik Comas (F)

1991 Christian Fittipaldi (BR)

1992 Luca Badoer (I)

1993 Olivier Panis (F)

1994 Jean-Christophe Boullion (F)

1995 Vicenzo Sospiri (I)

1996 Jörg Müller (D)

1997 Ricardo Zonta (BR)

1998 Juan Pablo Montoya (COL)

1999 Nick Heidfeld (D)

2000 Bruno Junqueira (BR)

2001 Justin Wilson (GB)

2002 Sébastien Bourdais (F)

2003 Björn Wirdheim (S)

2004 Vitantonio Liuzzi (I)



FIA GP2

2005 Nico Rosberg (D)

2006 Lewis Hamilton (GB)

2007 Timo Glock (D)

2008 Giorgio Pantano (I)

2009 Nico Hülkenberg (D)

2010 Pastor Maldonado (YV)

2011 Romain Grosjean (F)

2012 Davide Valsecchi (I)

2013 Fabio Leimer (CH)

2014 Jolyon Palmer (GB)

2015 Stoffel Vandoorne (B)

2016 Pierre Gasly (F)



FIA Formula 2

2017 Charles Leclerc (MC)

2018 George Russell (GB)

2019 Nyck de Vries (NL)

2020 Mick Schumacher (D)

2021 Oscar Piastri (AUS)

2022 Felipe Drugovich (BR)

2023 Théo Pourchaire (F)