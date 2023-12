Oficial: A joia da Sauber, Théo Pourchaire, no Japão em 2024

Como as coisas podem mudar rapidamente. 2022 O júnior da Sauber, Théo Pourchaire, disse: "2022 é definitivamente o meu último ano na Fórmula 2. Sinceramente, não sei o que vai acontecer depois disso. Outra temporada é impossível por razões financeiras. Também não seria uma boa solução. Penso que duas épocas no mesmo campeonato devem ser suficientes para um piloto".

O sul-francês da cidade perfumada de Grasse continua: "De momento, nem sequer quero pensar na Fórmula 1. A categoria rainha continua a ser um sonho para mim".

Mas depois foram encontrados fundos suficientes para uma terceira temporada completa de Fórmula 2, e Pourchaire agradeceu à Sauber e à ART ao conquistar o título em Abu Dhabi.

No entanto, uma promoção direta para a categoria rainha na Sauber não é possível. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou também estão sob contrato para 2024, e Pourchaire não poderá fazer mais do que pilotar em corridas livres.

Foi agora encontrada uma solução para Théo aperfeiçoar as suas capacidades de piloto: Pourchaire vai competir na Super Fórmula em 2024, a principal categoria japonesa de monolugares (chassis normalizado da Dallara, motores da Toyota e da Honda, quatro cilindros em linha com turbocompressor e uma potência de cerca de 550 cv). Em 12 de dezembro, foi confirmado um acordo entre Pourchaire e a equipa de corridas Itochi Enex Team Impul.



A Team Impul competirá em 2023 com motores Toyota e os dois pilotos japoneses Yuhi Sekiguchi e Ryo Hirakawa. O novo piloto de reserva da McLaren e protegido da Toyota, Hirawaka, terminou o campeonato em quinto lugar (três subidas ao pódio) e Sekiguchi em 21º lugar. Um ano antes, os dois japoneses terminaram em terceiro e sétimo lugar na Super Formula.



O companheiro de equipa da Team Impul em 2024 será o piloto japonês Yuji Kunimoto (campeão da Super Formula em 2016).



O campeonato de 2024 da Super Formula é composto por nove corridas, começando no início de março e terminando no final de outubro em Suzuka (três corridas no total), com os circuitos de Autopolis, Sugo, Fuji (três corridas) e Motegi pelo meio.



Entre os próximos adversários de Pourchaire está um velho conhecido da Fórmula 2: o Red Bull Junior Ayumu Iwasa.







