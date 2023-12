GP d'Espagne 2027 à Madrid ? La FIA n'a pas encore de proposition

A partir de 2027, le Grand Prix d'Espagne pourrait à nouveau avoir lieu à Madrid, et non plus en dehors de Barcelone. Mais la Fédération internationale du sport automobile (FIA) n'a pas encore reçu de demande en ce sens.

Le contrat entre la Formule 1 et les organisateurs du Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone-Catalunya expire avec l'édition 2026. Depuis des années, l'homme politique Enrique López s'efforce de ramener la course automobile à Madrid, dans le cadre de son travail de secrétaire général de la Communauté autonome de Madrid.

Revenir à Madrid serait un retour : de 1968 à 1981, la course espagnole du championnat du monde de Formule 1 s'est déroulée neuf fois sur le circuit de Jarama, à 40 kilomètres au nord-est du centre-ville de Madrid. Depuis 1991, le Grand Prix a lieu sur le circuit de Barcelone-Catalogne.

Dans le cadre d'un forum économique, José Vicente de los Mozos, président de la société de foires IFEMA (Institución Ferial de Madrid), a confirmé en juillet 2023 ces projets de Formule 1.

Le président de l'IFEMA a déclaré : "Nous voulons plus qu'une course de Formule 1. Nous voulons offrir la meilleure expérience possible pour un fan de Grand Prix en Europe. Il n'y a pas de site de course qui possède un espace aussi diversifié que l'IFEMA".

L'IFEMA est le premier parc d'exposition d'Espagne, il a été construit en 1980 par la communauté autonome de Madrid, la chambre de commerce et d'industrie de la ville de Madrid et la caisse d'épargne Caja Madrid. En 1991, le parc d'exposition actuel a été occupé et progressivement agrandi. Il comprend actuellement une douzaine de halls d'exposition et une surface de 970 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 135 terrains de football, à seulement dix minutes de l'aéroport de Barajas, avec ses propres connexions de métro et d'autoroute.



José Vicente de los Mozos : "Nous avons conçu, en collaboration avec la communauté autonome de Madrid et le conseil municipal, un projet grandiose qui fera de Madrid un pôle d'attraction pour les événements sportifs et de loisirs". De los Mozos affirme : "Je sais quand nous signerons les contrats correspondants avec la Formule 1".



Mais les représentants de la Fédération internationale du sport automobile (FIA) n'en savent rien à ce jour. Car Carmelo Sanz de Barros, président du Sénat de la FIA et également président de l'Automobile Club Royal d'Espagne, a confirmé aux représentants des médias dans le cadre du gala de la FIA à Bakou - aucune demande pour une telle course n'a été soumise à la fédération espagnole.



La procédure pour l'organisation d'un nouveau Grand Prix est la suivante : quiconque souhaite organiser une course doit en faire la demande à la fédération nationale, qui la transmettra ensuite à la FIA après un examen approfondi.



Il est peu probable que l'Espagne accueille deux courses de Formule 1 la même année, comme ce fut le cas de 2008 à 2012 avec Barcelone et Valence, compte tenu du grand intérêt que suscite la Formule 1 dans le monde entier. Ainsi, le CEO de la Formule 1 Stefano Domenicali a confirmé l'été dernier : "Il n'y aura pas deux courses en Espagne".



En revanche, il est envisageable que Madrid et Barcelone puissent accueillir la catégorie reine à tour de rôle à partir de 2027.