GP di Spagna 2027 a Madrid? La FIA non ha ancora una proposta

Dal 2027, il Gran Premio di Spagna potrebbe tornare a svolgersi a Madrid e non più fuori Barcellona. Tuttavia, la FIA non ha ancora ricevuto una richiesta in tal senso.

Il contratto tra la Formula 1 e gli organizzatori del Gran Premio di Spagna sul Circuito di Barcellona-Catalunya scade con l'edizione del 2026. Da anni il politico Enrique López si adopera per portare la gara automobilistica a Madrid nell'ambito del suo lavoro di Segretario generale della Comunità autonoma di Madrid.

Correre di nuovo a Madrid sarebbe un ritorno: dal 1968 al 1981, la gara spagnola del Campionato mondiale di Formula 1 si è svolta per nove volte sul circuito di Jarama, 40 chilometri a nord-est del centro di Madrid. Dal 1991, il Gran Premio si svolge sul Circuito di Barcellona-Catalunya.

José Vicente de los Mozos, presidente dell'IFEMA (Institución Ferial de Madrid), ha confermato i piani della Formula 1 in occasione di un forum commerciale che si terrà nel luglio 2023.

Il capo dell'IFEMA ha dichiarato: "Vogliamo qualcosa di più di una semplice gara di Formula 1. Vogliamo offrire la migliore esperienza per i fan dei Gran Premi in Europa. Non c'è nessuna sede di gara che abbia uno spazio così vario come l'IFEMA".

L'IFEMA è il principale centro espositivo della Spagna, costruito nel 1980 dalla Comunità Autonoma di Madrid, dalla Camera di Commercio e Industria di Madrid e dalla Cassa di Risparmio Caja Madrid. L'attuale centro espositivo è stato inaugurato nel 1991 ed è stato gradualmente ampliato. Attualmente comprende una dozzina di sale espositive e un'area di 970.000 metri quadrati, l'equivalente di 135 campi da calcio, a soli dieci minuti dall'aeroporto di Barajas, con collegamenti alla metropolitana e all'autostrada.



José Vicente de los Mozos: "Insieme alla Comunità Autonoma di Madrid e al Comune, abbiamo concepito un grande progetto che affermerà Madrid come centro di attrazione per gli eventi sportivi e di svago". De los Mozos afferma: "So quando firmeremo i contratti corrispondenti con la Formula 1".



Tuttavia, i rappresentanti della FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) non ne sono ancora a conoscenza. Carmelo Sanz de Barros, presidente del Senato della FIA e presidente dell'Automobile Club Reale di Spagna, ha infatti confermato ai rappresentanti dei media presenti al Gala della FIA a Baku che all'associazione spagnola non è stata presentata alcuna richiesta per una gara di questo tipo.



La procedura ufficiale per l'organizzazione di un nuovo Gran Premio è la seguente: chi vuole organizzare una gara deve sottoporre il progetto all'associazione nazionale, che lo trasmette alla FIA dopo un esame approfondito.



È improbabile che due gare di Formula 1 si svolgano in Spagna nello stesso anno, come è successo dal 2008 al 2012 con Barcellona e Valencia, visto l'enorme interesse per la Formula 1 in tutto il mondo. L'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali ha confermato la scorsa estate: "Non ci saranno due gare in Spagna".



Tuttavia, è ipotizzabile che Madrid e Barcellona possano ospitare alternativamente la classe regina a partire dal 2027.