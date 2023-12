GP de Espanha 2027 em Madrid? FIA ainda sem proposta

O contrato entre a Fórmula 1 e os organizadores do Grande Prémio de Espanha no Circuito de Barcelona-Catalunha termina com a edição de 2026. Há anos que o político Enrique López se esforça por trazer a corrida de automóveis para Madrid, no âmbito do seu trabalho como Secretário-Geral da Comunidade Autónoma de Madrid.

Voltar a correr em Madrid seria um regresso: de 1968 a 1981, a prova espanhola do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 realizou-se nove vezes no circuito de Jarama, 40 quilómetros a nordeste do centro de Madrid. Desde 1991, o Grande Prémio é disputado no Circuito de Barcelona-Catalunha.

José Vicente de los Mozos, presidente da IFEMA (Institución Ferial de Madrid), confirmou estes projectos de Fórmula 1 num fórum empresarial em julho de 2023.

Queremos mais do que uma simples corrida de Fórmula 1. Queremos oferecer a melhor experiência para um adepto de um Grande Prémio na Europa. Não há nenhum recinto de corridas que tenha um espaço tão diversificado como o IFEMA".

O IFEMA é o principal centro de exposições em Espanha, construído em 1980 pela Comunidade Autónoma de Madrid, a Câmara de Comércio e Indústria de Madrid e a Caja Madrid Savings Bank. O atual centro de exposições foi inaugurado em 1991 e tem vindo a ser progressivamente ampliado. Atualmente, é composto por uma dúzia de pavilhões de exposição e uma área de 970 000 metros quadrados, o equivalente a 135 campos de futebol, a apenas dez minutos do aeroporto de Barajas, com ligações próprias de metro e autoestrada.



José Vicente de los Mozos: "Juntamente com a Comunidade Autónoma de Madrid e a Câmara Municipal, concebemos um grande projeto que fará de Madrid um centro de atração para eventos desportivos e de lazer". De los Mozos afirma: "Sei quando é que vamos assinar os contratos correspondentes com a Fórmula 1".



No entanto, os representantes da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) ainda não têm conhecimento deste facto. Carmelo Sanz de Barros, presidente do Senado da FIA e também presidente do Real Automóvel Clube de Espanha, confirmou aos representantes dos meios de comunicação social na Gala da FIA em Baku que não foi apresentado à associação espanhola qualquer pedido de realização de uma corrida deste tipo.



O procedimento oficial para a realização de um novo Grande Prémio é o seguinte: quem quiser organizar uma corrida deve apresentá-la à associação nacional, que, por sua vez, transmite o projeto à FIA após um exame minucioso.



É pouco provável que se realizem duas corridas de Fórmula 1 em Espanha no mesmo ano, como aconteceu de 2008 a 2012 com Barcelona e Valência, dado o enorme interesse que a Fórmula 1 suscita em todo o mundo. O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmou no verão passado: "Não haverá duas corridas em Espanha".



No entanto, é concebível que Madrid e Barcelona possam acolher alternadamente a categoria rainha a partir de 2027.