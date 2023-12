Mucho ruido y pocas nueces en los Alpes: los franceses no son lo bastante valientes

Tiempos turbulentos en Alpine. En el verano de 2023, el director general de Alpine, Laurent Rossi, fue desplazado a un lado, después la filial de Renault confirmó que el jefe del equipo de Fórmula 1, Otmar Szafnauer, estaría en el muro de boxes del equipo azul por última vez en Bélgica, tras lo cual dejaría la escudería. El estadounidense de origen rumano se unió a Alpine procedente de Aston Martin en febrero de 2022 para llevar a los Azules al siguiente nivel.

La escudería de Fórmula 1 de Enstone -campeona del mundo con Fernando Alonso en 2005 y 2006 como Renault- también separó sus caminos de Alan Permane, que trabajó para la escudería durante 34 años. Bélgica fue también su última carrera. Hubo lágrimas en Alpine el domingo después del Gran Premio cuando Permane abandonó el paddock.

Al mismo tiempo, Alpine confirmó que el experimentado técnico de Fórmula 1 Pat Fry se marchaba. Se trasladó a Williams y dijo después: "Echaba de menos el compromiso en Alpine de llegar a lo más alto del mundo".

Bruno Famin, Vicepresidente de Alpine Motorsports, ha asumido la dirección del equipo de carreras de GP con Pierre Gasly y Esteban Ocon. Julian Rouse (Jefe de la Academia de Pilotos de Alpine) ha sido nombrado Jefe Deportivo interino y Matt Harman Jefe Técnico.



En 2022, Alpine terminó cuarto en la Copa de Constructores, por detrás de Red Bull Racing, Ferrari y Mercedes; en 2023, sólo pudo terminar sexto, por detrás de Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari, McLaren y Aston Martin. En 2022, se consiguieron 173 puntos (por Fernando Alonso y Esteban Ocon), en 2023 fueron sólo 120 (por Ocon y Pierre Gasly).



En 2023, el coche de carreras A523 fue un coche milagro: a veces superrápido, a veces inexplicablemente pálido. Lo más destacado: Tercer puesto para Esteban Ocon en Mónaco y Pierre Gasly en Zandvoort.



Bruno Famin resumió la situación en el final del mundial en Abu Dhabi: "Por supuesto que no estamos donde nos gustaría estar. Pero todos los cambios a mitad de temporada se introdujeron para sacar más partido a la gente. La gente es más libre para hacer sugerencias. Inmediatamente reconocí una actitud diferente de los profesionales en la pista".



"No fuimos lo suficientemente valientes en muchos aspectos en la primera mitad de la temporada, y eso tenía que cambiar. Y eso también se reflejó en la cosecha de puntos".



"Cuando nos fijamos en la enorme densidad de potencia de la Fórmula 1, tienes que sacar lo mejor de la gente y del material en cada fin de semana de GP. Y no lo hemos hecho. Sé que tenemos todas las bases en términos de infraestructura y experiencia para tener mucho más éxito. El talento está ahí. Sólo tenemos que conseguir traducir este alto nivel de talento en un coche de carreras mejor".



Pero, ¿cuándo se convertirá Alpine en un equipo que tenga algo que decir en el título mundial para Renault? El anterior jefe de equipo, Cyril Abiteboul, dio cinco años al equipo de Enstone (chasis) y Viry-Chatillon (motor). Fracasado el objetivo, Abiteboul tuvo que irse. El jefe de Renault, Luca de Meo, dio a Otmar Szafnauer un plazo de 100 carreras. No se alcanzó el objetivo y Szafanauer también se fue.



Bruno Famin: "No puedo fijar el objetivo en una cifra. No sé cuánto tiempo llevará. Tenemos que armonizar Enstone y Viry y sacar lo mejor de la gente. ¿Cuánto tardaremos? No tengo ni idea".