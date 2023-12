Beaucoup de remous autour d'Alpine : les Français ne sont pas assez courageux

Période de turbulences chez Alpine. En été 2023, le CEO d'Alpine Laurent Rossi a été mis sur la touche, puis la filiale de Renault a confirmé : le chef d'équipe de Formule 1 Otmar Szafnauer en Belgique pour la dernière fois pour les bleus sur le mur des stands, ensuite il quitte l'écurie. L'Américain né en Roumanie avait quitté Aston Martin pour rejoindre Alpine en février 2022 afin de faire progresser les Bleus.

L'écurie de Formule 1 d'Enstone - championne du monde en 2005 et 2006 sous le nom de Renault avec Fernando Alonso - s'est également séparée d'Alan Permane, qui a travaillé pendant 34 ans pour l'écurie de GP. Pour lui aussi, la Belgique était la dernière course. Le dimanche suivant le Grand Prix, Alpine a versé des larmes lorsque Permane a quitté le paddock.

Parallèlement, Alpine a confirmé le départ de Pat Fry, technicien expérimenté en Formule 1. Il a déménagé chez Williams et a ensuite déclaré : "L'engagement d'Alpine m'a manqué pour accéder à l'élite mondiale".

La direction de l'écurie de GP avec Pierre Gasly et Esteban Ocon a été confiée à Bruno Famin, vice-président d'Alpine Motorsports. Julian Rouse (directeur de l'académie des pilotes d'Alpine) a été nommé directeur sportif par intérim et Matt Harman, technicien en chef.



En 2022, Alpine avait terminé quatrième de la Coupe des Constructeurs derrière Red Bull Racing, Ferrari et Mercedes. En 2023, elle n'était plus que sixième, derrière Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari, McLaren et Aston Martin. En 2022, 173 points ont pu être marqués (par Fernando Alonso et Esteban Ocon), en 2023, ils n'étaient plus que 120 (par Ocon et Pierre Gasly).



En 2023, la voiture de course de type A523 était une merveille : tantôt rapide comme l'éclair, tantôt inexplicablement pâle. Les moments forts : 3e place d'Esteban Ocon à Monaco et de Pierre Gasly à Zandvoort.



Dans le cadre de la finale du championnat du monde à Abu Dhabi, Bruno Famin dresse un bilan : "Bien sûr, nous ne sommes pas là où nous aimerions être. Mais tous les changements de mi-saison ont été initiés pour tirer davantage des gens. Les gens sont plus libres de faire des propositions. J'ai tout de suite reconnu une autre attitude des professionnels de la piste".



"Nous n'avons pas été assez courageux à bien des égards en première partie de saison, il fallait que cela change. Et cela s'est vu au niveau des points".



"Si nous considérons à quel point la densité des performances en Formule 1 est énorme, tu dois tirer le meilleur des hommes et du matériel à chaque week-end de GP. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. Je sais qu'en termes d'infrastructure et d'expertise, nous avons toutes les bases pour être nettement plus performants. Le talent est là. Nous devons seulement réussir à transformer ce haut niveau de talent en une meilleure voiture de course".



Mais quand Alpine deviendra-t-elle une équipe qui aura son mot à dire dans la course au titre de champion du monde pour Renault ? L'ancien chef d'équipe Cyril Abiteboul avait donné cinq ans à l'équipe d'Enstone (châssis) et de Viry-Chatillon (moteur). Objectif manqué, Abiteboul a dû partir. Otmar Szafnauer s'est vu accorder un délai de 100 courses par Luca de Meo, le patron de Renault. Objectif manqué, Szafanauer aussi parti.



Bruno Famin déclare : "Je ne peux pas lier l'objectif à un chiffre. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Nous devons concilier Enstone et Viry et tirer le meilleur de l'homme. Combien de temps cela prendra-t-il ? Je ne sais pas".