Molto rumore per le Alpi: i francesi non sono abbastanza coraggiosi

Tempi turbolenti in casa Alpine. Nell'estate del 2023, l'amministratore delegato di Alpine Laurent Rossi è stato spostato in disparte, poi la filiale Renault ha confermato che il boss del team di Formula 1 Otmar Szafnauer sarebbe stato al muretto dei box della squadra blu per l'ultima volta in Belgio, dopodiché avrebbe lasciato la scuderia. Lo statunitense di origine rumena si è unito ad Alpine da Aston Martin nel febbraio 2022 per portare i Blues al livello successivo.

La scuderia di Formula 1 di Enstone - campione del mondo con Fernando Alonso nel 2005 e nel 2006 come Renault - si è separata anche da Alan Permane, che ha lavorato per la scuderia GP per 34 anni. Il Belgio è stata anche la sua ultima gara. Domenica, dopo il Gran Premio, Permane ha lasciato il paddock in lacrime.

Allo stesso tempo, Alpine ha confermato che Pat Fry, tecnico esperto di Formula 1, se ne va. Trasferitosi alla Williams, Pat Fry ha dichiarato: "Mi è mancato l'impegno di Alpine per arrivare in cima al mondo".

Bruno Famin, vicepresidente di Alpine Motorsports, ha assunto la direzione della squadra corse GP con Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Julian Rouse (responsabile della Driver Academy di Alpine) è stato nominato responsabile ad interim dello sport e Matt Harman responsabile tecnico.



Nel 2022, Alpine si è classificata quarta nella Coppa Costruttori dietro a Red Bull Racing, Ferrari e Mercedes; nel 2023, invece, è riuscita a classificarsi solo sesta - dietro a Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin. Nel 2022 sono stati conquistati 173 punti (da Fernando Alonso ed Esteban Ocon), nel 2023 solo 120 (da Ocon e Pierre Gasly).



Nel 2023, la A523 è stata un'auto miracolosa: a volte velocissima, a volte inspiegabilmente pallida. Punti salienti: Terzo posto per Esteban Ocon a Monaco e Pierre Gasly a Zandvoort.



Bruno Famin ha riassunto la situazione nel finale del campionato mondiale ad Abu Dhabi: "Ovviamente non siamo dove vorremmo essere. Ma tutti i cambiamenti a metà stagione sono stati introdotti per ottenere di più dalle persone. Le persone sono più libere di dare suggerimenti. Ho notato subito un atteggiamento diverso da parte dei professionisti in pista".



"Nella prima metà della stagione non siamo stati abbastanza coraggiosi sotto molti aspetti, e questo doveva cambiare. E questo si è riflesso anche nel bottino di punti".



"Se consideriamo l'enorme densità di potenza della Formula 1, è necessario ottenere il meglio dalle persone e dal materiale in ogni weekend del GP. E noi non ci siamo riusciti. So che abbiamo tutte le basi in termini di infrastrutture e competenze per avere molto più successo. Il talento c'è. Dobbiamo solo riuscire a tradurre questo alto livello di talento in una macchina da corsa migliore".



Ma quando Alpine diventerà una squadra in grado di dire la sua sul titolo mondiale della Renault? L'ex capo squadra Cyril Abiteboul ha dato al team di Enstone (telaio) e Viry-Chatillon (motore) cinque anni di tempo. Obiettivo mancato, Abiteboul ha dovuto andarsene. Otmar Szafnauer ha ricevuto una scadenza di 100 gare dal capo della Renault Luca de Meo. Obiettivo mancato, anche Szafanauer se n'è andato.



Bruno Famin dice: "Non posso legare l'obiettivo a un numero. Non so quanto tempo ci vorrà. Dobbiamo armonizzare Enstone e Viry e ottenere il meglio dalle persone. Quanto tempo ci vorrà? Non ne ho idea".