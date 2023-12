Muito barulho sobre o Alpine: franceses não têm coragem suficiente

A equipa francesa de corridas alpinas despediu-se do chefe de equipa Szafnauer e do diretor desportivo Permane no final de julho de 2023. A equipa francesa caiu para o sexto lugar na Taça dos Construtores.

Tempos turbulentos na Alpine. No verão de 2023, o CEO da Alpine, Laurent Rossi, foi afastado e, em seguida, a filial da Renault confirmou que o chefe de equipa da Fórmula 1, Otmar Szafnauer, estaria na parede das boxes da equipa Blue pela última vez na Bélgica, após o que deixaria a equipa de corrida. O americano de origem romena juntou-se à Alpine vindo da Aston Martin em fevereiro de 2022 para levar os Blues para o próximo nível.

A equipa de Fórmula 1 de Enstone - campeã do mundo com Fernando Alonso em 2005 e 2006 como Renault - também se separou de Alan Permane, que trabalhou para a equipa de corridas de GP durante 34 anos. A Bélgica foi também a sua última corrida. Houve lágrimas na Alpine no domingo, após o Grande Prémio, quando Permane deixou o paddock.

Ao mesmo tempo, a Alpine confirmou que o experiente técnico de Fórmula 1 Pat Fry estava de saída. Ele mudou-se para a Williams e disse mais tarde: "Senti falta do compromisso da Alpine de chegar ao topo do mundo".

Bruno Famin, Vice-Presidente da Alpine Motorsports, assumiu a gestão da equipa de corridas de GP com Pierre Gasly e Esteban Ocon. Julian Rouse (Diretor da Academia de Pilotos da Alpine) foi nomeado Diretor de Desporto interino e Matt Harman Diretor Técnico.



Em 2022, a Alpine terminou em quarto lugar na Taça dos Construtores, atrás da Red Bull Racing, da Ferrari e da Mercedes; em 2023, só foi possível terminar em sexto lugar - atrás da Red Bull Racing, da Mercedes, da Ferrari, da McLaren e da Aston Martin. Em 2022, foram marcados 173 pontos (por Fernando Alonso e Esteban Ocon), em 2023 foram apenas 120 (por Ocon e Pierre Gasly).



Em 2023, o carro de corrida A523 foi um carro milagroso: às vezes super-rápido, às vezes inexplicavelmente pálido. Destaques: Terceiro lugar para Esteban Ocon no Mónaco e Pierre Gasly em Zandvoort.



Bruno Famin resumiu a situação no final do campeonato do mundo em Abu Dhabi: "É claro que não estamos onde gostaríamos de estar. Mas todas as mudanças a meio da época foram introduzidas para tirar mais partido das pessoas. As pessoas têm mais liberdade para fazer sugestões. Reconheci imediatamente uma atitude diferente dos profissionais na pista".



"Não fomos suficientemente corajosos em muitos aspectos na primeira metade da época e isso tinha de mudar. E isso também se reflectiu nos pontos conquistados."



"Quando olhamos para a enorme densidade de potência na Fórmula 1, temos de tirar o melhor partido das pessoas e do material em cada fim de semana de GP. E nós não fizemos isso. Sei que temos todas as bases em termos de infra-estruturas e conhecimentos para sermos muito mais bem sucedidos. O talento está lá. Só temos de conseguir traduzir este elevado nível de talento num melhor carro de corrida."



Mas quando é que a Alpine se vai tornar uma equipa que tem uma palavra a dizer no título do campeonato do mundo para a Renault? O antigo chefe de equipa Cyril Abiteboul deu cinco anos à equipa de Enstone (chassis) e Viry-Chatillon (motor). O objetivo não foi atingido, Abiteboul teve de sair. O chefe da Renault, Luca de Meo, deu a Otmar Szafnauer um prazo de 100 corridas. O objetivo não foi cumprido, Szafanauer também se foi embora.



Bruno Famin diz: "Não posso associar o objetivo a um número. Não sei quanto tempo vai demorar. Temos de harmonizar Enstone e Viry e tirar o melhor partido das pessoas. Quanto tempo é que isso vai demorar? Não faço ideia".