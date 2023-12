Emerson Fittipaldi a 77 ans : un signe de Dieu

Où qu'il aille et se tienne lors d'un week-end de Formule 1, il est immédiatement entouré d'admirateurs, plus adulés que la plupart des pilotes de Formule 1 actuels : Emerson Fittipaldi.

Le Brésilien de São Paulo est une légende de la course automobile : Champion de Formule 1 en 1972 et 1974, aventure ratée avec sa propre équipe de Grand Prix, nouveau départ aux Etats-Unis, vainqueur du classement général du CART en 1989, vainqueur de l'Indy 500 en 1989 et 1993, mais aussi, à plusieurs reprises, de graves accidents, sur et en dehors de la piste. Finalement, Emerson a arrêté : "Dieu voulait me donner un signe".

Aujourd'hui, le quatorze fois vainqueur de GP travaille comme ambassadeur du GP du Mexique et comme support publicitaire pour sa propre cause. Par exemple pour faire de la publicité pour sa super voiture de sport. Entre-temps, il a toujours pris la plume pour son ancienne écurie McLaren et a permis aux fans de jeter un regard unique dans les coulisses du sport automobile.

Le très populaire Fittipaldi a avoué sans détour qu'il y avait des choses qu'il regrettait. A l'occasion de son anniversaire, nous laissons Emerson Fittipaldi en parler lui-même.



"J'ai toujours voulu gagner deux Grands Prix avant tout le monde : ma course à domicile au Brésil et le championnat du monde à Monaco. J'ai pu gagner au Brésil en 1973 et 1974, mais Monte-Carlo m'a échappé. Même aujourd'hui, je regrette ces victoires manquées".



"Je suis donc triste parce que j'ai toujours aimé Monaco. Du point de vue du pilote, le circuit reste un défi unique. Tu n'as pas d'espace, tu dois être incroyablement précis, mais en même temps agressif. Or, agressivité et précision vont rarement de pair. Et pourtant, si tu n'y parviens pas, tu n'es tout simplement pas assez rapide dans la Principauté".



"Tu as également besoin de bons freins et d'une traction saine, d'une direction sensible et réactive, et l'ensemble des réglages doit être conçu de manière à ce que tu puisses tourner avec précision. Si tous ces facteurs sont réunis, tu peux forcer la voiture à survirer de manière contrôlée lors des virages. Il s'agit d'une dérive modérée à quatre roues vers le sommet, avec un léger contre-braquage et suffisamment de modulation des gaz pour maintenir la dérive. Cela te récompense par une position parfaite à la sortie du virage pour accélérer".



"Mais tout cela ne suffit pas : parce que Monaco est si étroit, tu dois délibérément inclure les rails de sécurité dans ta ligne, presque à chaque sortie de virage. J'ai toujours dit : "Tu sais que tu as fait un bon tour quand les flancs de tes pneus ont été poncés". Cela n'a pas beaucoup changé".



"Tu dois aussi pouvoir sentir l'adhérence des pneus et ce aux quatre coins, car Monaco est tellement ondulé, en haut et en bas, avec des creux dans la piste et des virages qui pendent vers l'extérieur, que les quatre bandes de roulement sont rarement propres sur l'asphalte".



"Chez nous, à l'époque, tout était un peu différent : nos voitures avaient beaucoup moins d'appui, les roues bougeaient donc beaucoup plus. Nous avons réglé les barres anti-roulis très souples à l'avant et très dures à l'arrière pour contrecarrer ce phénomène. Graham Hill n'a jamais juré que par des barres anti-roulis extrêmement rigides à l'arrière, et après tout, il a gagné cinq fois Monaco. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence".



"Si vous en avez la possibilité, regardez tranquillement des images de Formule 1 de Monaco des années 1960 et 1970. A la sortie de la place du Casino, la roue arrière gauche frôle la glissière de sécurité, et à l'avant droit, la roue est suspendue dans les airs. Cette combinaison est unique".



"Last but not least, il faut avoir de l'endurance. Nous changions encore les vitesses avec un levier de vitesse traditionnel, donc pas avec les palettes actuelles derrière le volant. Nous changions de vitesse toutes les deux secondes en moyenne, 45 fois par tour, soit 3600 fois dans une course de 80 tours, et un peu avant mon époque, ils ont même fait 100 tours dans la Principauté !"



"Mon premier GP de Monaco remonte à 1971, je m'étais qualifié en 17e position et l'embrayage s'est effondré au départ. J'ai quand même porté la voiture jusqu'à l'arrivée et j'ai terminé cinquième. Quand j'ai retiré mon gant droit, je n'ai vu que du sang - à cause des cloques ouvertes à force de changer de vitesse".



"En 1972, j'ai planté la Lotus en pole position. Avant le départ, il a commencé à pleuvoir. Mon départ était moyen, j'étais derrière Clay Regazzoni après le tunnel, quand il a raté l'entrée de la chicane du port et s'est engagé dans la sortie de secours. Je ne voyais rien dans les embruns derrière lui et j'ai fait de même. Nous avons dû attendre que tout le peloton soit passé avant de pouvoir nous mêler à nouveau à l'action. J'ai travaillé à travers le peloton, mais je n'ai pas pu attraper Jean-Pierre Beltoise et Jacky Ickx".



"En 1973 et 1975, j'ai terminé deuxième : en 1973, j'ai suivi Jackie Stewart dans sa Tyrrell, ma Lotus était plus rapide, mais je n'ai tout simplement pas réussi à le dépasser. Je disais toujours à l'époque : si tu suis Jackie et que tu attends une erreur, prépare-toi à une longue attente, disons quelques années ou quelque chose comme ça. Jackie ne faisait pas d'erreur, un point c'est tout. J'ai franchi la ligne d'arrivée 1,3 seconde derrière lui".



"En 1975, cela s'est passé de la même manière - j'ai pu rejoindre le leader en fin de course, cette fois-ci c'était Niki Lauda dans la Ferrari. Mais malheureusement, Lauda aussi faisait rarement des erreurs, cette fois-ci il me manquait 2,8 secondes pour gagner".



"Le reste du GP de Monaco a été moins réjouissant. Les voitures de Copersucar-Fittipaldi n'étaient tout simplement pas assez compétitives, même si j'ai pu terminer sixième en 1976 et 1980".





Emerson Fittipaldi

144 Grands Prix

(de la Grande-Bretagne en 1970 aux États-Unis en 1980)

6 pole positions

14 victoires

35 places sur le podium

6 meilleurs tours en course

Champion du monde de Formule 1 en 1972 et 1974

Champion CART 1989

Vainqueur de l'Indy 500 en 1989 et 1993