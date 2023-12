Emerson Fittipaldi compie 77 anni: un segno di Dio

Ovunque vada e si trovi in un weekend di Formula 1, è subito circondato da ammiratori, più idolatrato della maggior parte degli attuali piloti di Formula 1: Emerson Fittipaldi.

Il brasiliano di San Paolo è una leggenda delle corse: Campione di Formula 1 nel 1972 e nel 1974, avventura fallimentare con un proprio team di Gran Premio, nuovo inizio negli USA, vincitore assoluto della CART nel 1989, vincitore della Indy 500 nel 1989 e nel 1993, ma anche ripetutamente coinvolto in gravi incidenti, in pista e fuori. Alla fine, Emerson si fermò: "Dio voleva darmi un segno".

Oggi, il 14 volte vincitore del GP lavora come ambasciatore del GP del Messico e come mezzo pubblicitario a sé stante. Ad esempio, per pubblicizzare la sua auto supersportiva. Nel frattempo, ha più volte impugnato la penna della sua ex scuderia McLaren, offrendo ai fan uno sguardo unico dietro le quinte del motorsport.

L'amatissimo Fittipaldi ha ammesso liberamente che ci sono cose che rimpiange. In occasione del suo compleanno, abbiamo lasciato che fosse Emerson Fittipaldi stesso a parlarne.



"Ho sempre voluto vincere due Gran Premi prima di tutti gli altri: la mia gara di casa in Brasile e quella del Campionato del Mondo a Monaco. Sono riuscito a vincere in Brasile nel 1973 e nel 1974, ma Monte Carlo mi è sfuggito. Ancora oggi, piango quelle vittorie mancate".



"Sono triste perché ho sempre amato Monaco. Dal punto di vista del pilota, il circuito rimane una sfida unica. Hai zero spazio, devi guidare in modo incredibilmente preciso, ma allo stesso tempo aggressivo. Ma aggressività e precisione raramente vanno di pari passo. Eppure, se non si è in grado di farlo, semplicemente non si è abbastanza veloci nel Principato".



"Inoltre, è necessario disporre di buoni freni e di una buona trazione, di uno sterzo facile da sentire e reattivo, e l'intero assetto deve essere progettato in modo tale da poter girare in modo preciso. Se tutti questi fattori sono a posto, si può forzare l'auto a un sovrasterzo controllato in curva. La vettura entra in una deriva moderata delle quattro ruote verso il vertice, con un leggero controsterzo e una modulazione dell'acceleratore sufficiente a mantenere la deriva. In questo modo si ottiene una posizione perfetta per accelerare in uscita dalla curva".



"Ma non basta: poiché Monaco è così stretta, bisogna includere consapevolmente i guard rail nella traiettoria, quasi a ogni uscita di curva. Ho sempre detto: "Sai di aver fatto un buon giro quando i fianchi delle tue gomme sono scalfiti". Questo non è cambiato molto".



"Bisogna anche essere in grado di sentire l'aderenza degli pneumatici in tutte e quattro le curve, perché Monaco è così ondulata, in salita e in discesa, con dossi in pista e curve che pendono verso l'esterno, che raramente tutti e quattro i battistrada poggiano in modo pulito sull'asfalto".



"All'epoca era tutto un po' diverso per noi: le nostre auto avevano molta meno deportanza, quindi le ruote si muovevano molto di più. Per ovviare a questo inconveniente, regolavamo gli stabilizzatori molto morbidi all'anteriore e duri al posteriore. Graham Hill ha sempre giurato su stabilizzatori posteriori estremamente rigidi, e dopo tutto ha vinto Monaco cinque volte. Non credo sia una coincidenza".



"Se ne avete l'opportunità, prendetevi il tempo di guardare i filmati di Formula 1 di Monaco degli anni '60 e '70. All'uscita della Piazza del Casinò, la ruota posteriore sinistra sfiora il guard rail e la ruota anteriore destra rimane sospesa in aria. Questa combinazione è unica".



"Infine, ma non meno importante, bisogna avere resistenza. Cambiavamo ancora le marce con la leva del cambio tradizionale, non con gli odierni paddle dietro il volante. Cambiavamo le marce in media ogni due secondi, 45 volte al giro, cioè 3600 volte in una gara di 80 giri, e un po' prima della mia epoca si facevano anche 100 giri nel Principato!".



"Il mio primo GP di Monaco è stato nel 1971, quando mi sono qualificato 17° e la frizione ha ceduto alla partenza. Nonostante ciò, portai la macchina al traguardo e arrivai quinto. Quando mi sono tolto il guanto destro, ho visto solo sangue, dovuto alle vesciche aperte per il cambio di marcia".



"Nel 1972 ho messo la Lotus in pole position. Iniziò a piovere prima della partenza. La mia partenza fu mediocre, ero dietro a Clay Regazzoni dopo il tunnel quando lui sbagliò l'ingresso della chicane del porto e andò a sbattere contro l'uscita di emergenza. Non riuscivo a vedere nulla nello spruzzo dietro di lui e ho fatto lo stesso. Abbiamo dovuto aspettare che tutto il gruppo fosse passato prima di poter rientrare in azione. Mi sono fatto strada tra gli avversari, ma non sono riuscito a prendere Jean-Pierre Beltoise e Jacky Ickx".



"Nel 1973 e nel 1975 sono arrivato secondo: nel 1973 ho seguito Jackie Stewart con la Tyrrell, la mia Lotus era più veloce, ma non sono riuscito a superarlo. All'epoca dicevo sempre: se segui Jackie e aspetti un errore, preparati a una lunga attesa, diciamo qualche anno. Jackie non ha commesso alcun errore e così è stato. Sono arrivato a 1,3 secondi da lui".



"Nel 1975 è stato simile: sono riuscito a raggiungere il leader alla fine della gara, questa volta Niki Lauda con la Ferrari. Ma purtroppo anche Lauda non commetteva quasi mai errori e questa volta mi sono trovato a 2,8 secondi dalla vittoria".



"Il resto del GP di Monaco è stato meno piacevole. Le vetture Copersucar-Fittipaldi non erano abbastanza competitive, anche se sono arrivato sesto sia nel 1976 che nel 1980".





Emerson Fittipaldi

144 Gran Premi

(da Gran Bretagna 1970 a USA 1980)

6 pole position

14 vittorie

35 podi

6 migliori giri di gara

Campione del mondo di Formula 1 1972 e 1974

Campione CART 1989

Vincitore della Indy 500 nel 1989 e nel 1993