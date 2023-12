Emerson Fittipaldi tem 77 anos: um sinal de Deus

Onde quer que vá e esteja num fim de semana de Fórmula 1, é imediatamente rodeado de admiradores, mais idolatrado do que a maioria dos actuais pilotos de Fórmula 1: Emerson Fittipaldi.

O brasileiro de São Paulo é uma lenda do automobilismo: Campeão de Fórmula 1 em 1972 e 1974, aventura fracassada com a sua própria equipa de Grande Prémio, novo começo nos EUA, vencedor da CART em 1989, vencedor da Indy 500 em 1989 e 1993, mas também repetidamente envolvido em acidentes graves, dentro e fora da pista. No final, Emerson parou: "Deus quis dar-me um sinal".

Atualmente, o 14 vezes vencedor de GP trabalha como embaixador do GP do México e como meio de publicidade por direito próprio. Por exemplo, para publicitar o seu superdesportivo. Entretanto, ele tem repetidamente pegado na caneta para a sua antiga equipa de corridas McLaren e dado aos fãs um vislumbre único dos bastidores do desporto automóvel.

O muito amado Fittipaldi admitiu abertamente que há coisas de que se arrepende. Por ocasião do seu aniversário, deixámos o próprio Emerson Fittipaldi falar sobre isso.



"Sempre quis ganhar dois Grandes Prémios antes de qualquer outra pessoa - a minha corrida caseira no Brasil e a corrida do Campeonato do Mundo no Mónaco. Consegui vencer no Brasil em 1973 e 1974, mas Monte Carlo escapou-me. Ainda hoje, lamento essas vitórias perdidas".



"Estou triste porque sempre adorei o Mónaco. Do ponto de vista do piloto, o circuito continua a ser um desafio único. O espaço é nulo, é preciso conduzir com uma precisão incrível, mas ao mesmo tempo com agressividade. Mas a agressividade e a precisão raramente andam de mãos dadas. E, no entanto, se não conseguirmos fazer isso, simplesmente não somos suficientemente rápidos no Principado".



"Também precisamos de bons travões e de uma boa tração, bem como de uma direção que seja fácil de sentir e reactiva, e toda a configuração tem de ser concebida de forma a que possamos fazer curvas com rapidez. Se todos estes factores estiverem reunidos, é possível forçar o carro a uma sobreviragem controlada ao virar. O carro entra numa deriva moderada nas quatro rodas para o ápex, com uma ligeira contra-direção e modulação suficiente do acelerador para manter a deriva. Isto recompensa-o com uma posição perfeita para acelerar à saída da curva."



"Mas isso não é suficiente: como o Mónaco é tão apertado, é preciso incluir conscientemente os rails de proteção na linha, quase em todas as saídas de curva. Eu sempre disse: "Sabes que fizeste uma boa volta quando os flancos dos teus pneus estão raspados." Isso não mudou muito".



"Também é preciso sentir a aderência dos pneus nas quatro curvas, porque o Mónaco é tão ondulado, para cima e para baixo, com solavancos na pista e curvas que pendem para fora, que os quatro pneus raramente ficam bem assentes no asfalto."



"Na altura, tudo era um pouco diferente para nós: os nossos carros tinham muito menos força descendente, pelo que as rodas se moviam muito mais. Colocámos os estabilizadores muito macios na frente e duros na traseira para contrariar um pouco isto. Graham Hill sempre jurou por estabilizadores traseiros extremamente rígidos e, afinal de contas, ganhou o Mónaco cinco vezes. Não acho que seja uma coincidência".



"Se tiver oportunidade, dedique algum tempo a ver as imagens do Mónaco dos anos 60 e 70. Na saída da Praça do Casino, a roda traseira esquerda roça o rail de proteção e a roda dianteira direita fica suspensa no ar. Esta combinação é única".



"Por último, mas não menos importante, é preciso ter resistência. Ainda trocávamos as mudanças com uma alavanca de velocidades convencional, não com as actuais patilhas de mudança de velocidades atrás do volante. Mudávamos de velocidade, em média, a cada dois segundos, 45 vezes por volta, ou seja, 3600 vezes numa corrida de 80 voltas e, um pouco antes do meu tempo, chegaram a dar 100 voltas no Principado!"



"O meu primeiro GP do Mónaco foi em 1971, quando me qualifiquei em 17º e a embraiagem falhou na partida. No entanto, levei o carro até à meta e terminei em quinto lugar. Quando tirei a luva direita, só vi sangue - de todas as bolhas abertas pela mudança de velocidade."



"Coloquei o Lotus na pole em 1972. Começou a chover antes da partida. O meu arranque foi medíocre, estava atrás do Clay Regazzoni depois do túnel quando ele fez asneira na entrada da chicane do porto e foi contra a saída de emergência. Eu não conseguia ver nada no spray atrás dele e fiz o mesmo. Tivemos de esperar até que todo o pelotão tivesse passado para podermos voltar à ação. Fui abrindo caminho pelo pelotão, mas não consegui apanhar o Jean-Pierre Beltoise e o Jacky Ickx."



"Terminei em segundo lugar em 1973 e 1975: em 1973 segui Jackie Stewart no Tyrrell, o meu Lotus era mais rápido, mas não consegui ultrapassá-lo. Na altura, eu sempre disse: se seguires o Jackie e esperares por um erro, prepara-te para uma longa espera, digamos alguns anos ou mais. Jackie simplesmente não cometeu nenhum erro e foi isso. Terminei 1,3 segundos atrás dele".



"Foi semelhante em 1975 - consegui alcançar o líder no final da corrida, desta vez Niki Lauda no Ferrari. Mas, infelizmente, Lauda também raramente cometeu erros e, desta vez, fiquei a 2,8 segundos da vitória."



"Os restantes GP do Mónaco foram menos agradáveis. Os carros da Copersucar-Fittipaldi simplesmente não eram suficientemente competitivos, apesar de eu ter terminado em sexto lugar em 1976 e 1980."





Emerson Fittipaldi

144 Grandes Prémios

(da Grã-Bretanha 1970 aos EUA 1980)

6 pole positions

14 vitórias

35 subidas ao pódio

6 melhores voltas de corrida

Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 1972 e 1974

Campeão da CART em 1989

Vencedor da Indy 500 em 1989 e 1993