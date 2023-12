Fernando Alonso: La mejor maniobra de adelantamiento de 2023

El español Fernando Alonso ha realizado una temporada sobresaliente con Aston Martin. El 32 veces ganador de un GP subió al podio en ocho ocasiones (la última, en tercer lugar en Brasil) y calificó así su actuación: "Esta es mi mejor temporada en la Fórmula 1, a la altura de 2012 con Ferrari."

Donde había presentaciones de pilotos, se notaba: Junto a los pilotos de casa, los mismos tres pilotos eran siempre los más aplaudidos: el campeón del mundo Max Verstappen, la estrella de Mercedes Lewis Hamilton y el aparentemente eternamente joven Alonso.

En la Gala de la FIA celebrada en Bakú fueron homenajeados los tres mejores pilotos del Campeonato del Mundo de Fórmula 1: Max Verstappen, Sergio Pérez y Lewis Hamilton. Pero Alonso tampoco se fue con las manos vacías: El campeón del mundo de F1 en 2005 y 2006 y campeón de coches deportivos en 2019 recibió un premio a la mejor maniobra de adelantamiento del año.

Los aficionados pudieron emitir su voto online antes de la entrega de premios en Azerbaiyán. Y los seguidores del GP así lo creyeron: La forma en que Alonso le arrebató el tercer puesto a Pérez en el Gran Premio de São Paulo no tuvo rival.

Alonso envió un mensaje de vídeo y dijo: "Un enorme agradecimiento a todos los aficionados que apreciaron mi duelo con Sergio. Me gustaría compartir este premio con 'Checo', porque sólo gracias a él fue posible este bonito duelo."



"Un duelo rueda a rueda como éste sólo funciona si los dos pilotos están implicados. Lo que hemos demostrado Sergio y yo debería ser un ejemplo de cómo luchar duro pero limpiamente y sin tocarse."





Golpe maestro en Brasil

Seamos sinceros: ¿quién sino Fernando Alonso podría haberlo conseguido así en Brasil? No fue sólo que el bicampeón de Fórmula 1 defendiera su bólido Aston Martin contra Sergio Pérez en el coche claramente más rápido de Red Bull Racing. Cuando por fin pasó Pérez, Alonso contraatacó, recuperó el tercer puesto y cruzó la línea de meta con una ventaja de 53 milésimas de segundo. En ese momento, ya no quedaba nadie en sus asientos en el Autodrom.



El español de 42 años estaba radiante tras su 106º podio en la categoría reina, el octavo de la temporada y el primero desde Zandvoort: "¿Es el podio más dulce de mi carrera? No lo sé, pero puedo decirlo con certeza: ¡no hay nada más cerca que esto!".



"Ha sido todo increíblemente intenso, cómo tenía que defenderme, qué podía esperar de los neumáticos, cómo tenía que usar la batería contra Pérez para mantenerme delante".



"En el último tercio de la carrera, al principio tenía la impresión de tenerlo todo bajo control. Cinco vueltas antes del final, aceleré el ritmo, sabía que todavía había vida en mis neumáticos. Por desgracia, Checo también había conservado sus neumáticos y pudo ir aún más rápido".



"De repente estaba muy cerca de mí. Y dos vueltas antes del final, me pasó. Al principio pensé: vale, ya no soy tercero. Pero luego me di cuenta de que no era posible. También me di cuenta rápidamente de que no iba a apartarse de mí de inmediato, sino que yo podía seguirle el ritmo. Así que ataqué y recuperé el tercer puesto. Qué sensación".