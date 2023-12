Fernando Alonso : la meilleure manœuvre de dépassement en 2023

L'Espagnol Fernando Alonso a réalisé une excellente saison avec Aston Martin. Le pilote aux 32 victoires en GP est monté huit fois sur le podium (la dernière fois à la troisième place au Brésil) et qualifie ainsi sa performance : "C'est ma meilleure saison en Formule 1, au même niveau que 2012 avec Ferrari".

Partout où il y a eu des présentations des pilotes, on a remarqué qu'il y en avait : Outre les pilotes locaux, ce sont toujours les trois mêmes pilotes qui ont reçu le plus d'applaudissements - le champion du monde Max Verstappen, la star de Mercedes Lewis Hamilton et l'apparemment éternel jeune Alonso.

Dans le cadre du gala de la FIA à Bakou, les trois premiers pilotes du championnat du monde de Formule 1 ont été récompensés, à savoir Max Verstappen, Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Mais Alonso n'est pas non plus reparti les mains vides : Le champion du monde de F1 de 2005 et 2006 et champion de voitures de sport de 2019 a reçu un prix pour la meilleure manœuvre de dépassement de l'année.

Avant la remise des prix en Azerbaïdjan, les fans ont pu voter en ligne. Et les adeptes du GP ont trouvé : La manière dont Alonso a repris la troisième place à Pérez lors du Grand Prix de São Paulo n'a pas été surpassée.

Alonso s'est exprimé par message vidéo et a déclaré : "Un énorme merci à tous les fans qui ont apprécié mon duel avec Sergio. J'aimerais partager ce prix avec 'Checo', car c'est grâce à lui que ce duel subtil a été possible".



"Un tel duel roue contre roue ne fonctionne que si les deux pilotes sont impliqués. Ce que Sergio et moi avons montré devrait être un exemple de la façon de se battre durement, mais proprement et sans se toucher".





Une performance de maître au Brésil

Maintenant, la main sur le cœur : qui d'autre que Fernando Alonso aurait réussi à faire cela au Brésil ? Non seulement le double champion de Formule 1 s'est défendu comme un champion du monde avec sa voiture de course Aston Martin contre Sergio Pérez dans la voiture clairement plus rapide de Red Bull Racing. Lorsque Pérez est finalement passé, Alonso a contre-attaqué, récupéré la troisième place et franchi la ligne d'arrivée avec 53 millièmes de seconde d'avance. À ce moment-là, plus personne ne tenait en place dans l'autodrome.



L'Espagnol de 42 ans rayonnait après son 106e podium dans la catégorie reine, son huitième de la saison et son premier depuis Zandvoort : "Est-ce le plus beau podium de ma carrière ? Je ne sais pas, mais je peux dire avec certitude - il n'y a pas plus serré" !



"Tout cela était incroyablement intense, comment je devais défendre, ce que je pouvais demander aux pneus, comment je devais utiliser la batterie contre Pérez pour rester devant".



"Dans le dernier tiers de la course, j'ai d'abord eu l'impression que je maîtrisais la situation. A cinq tours de la fin, j'ai accéléré, je savais qu'il y avait encore de la vie dans mes pneus. Malheureusement, Checo avait lui aussi ménagé ses pneus et pouvait aller encore plus vite".



"D'un seul coup, il s'est retrouvé tout près de moi. Et à deux tours de la fin, il m'a dépassé. Sur le moment, j'ai pensé : "OK, la troisième place est perdue". Mais ensuite, je me suis dit que ce n'était pas possible. J'ai vite compris qu'il n'allait pas m'échapper tout de suite, mais que je pouvais rester à ses côtés. J'ai donc attaqué et récupéré la troisième place. Quelle sensation !"