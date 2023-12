Fernando Alonso: la migliore manovra di sorpasso del 2023

Lo spagnolo Fernando Alonso ha avuto una stagione eccezionale con la Aston Martin. Il 32 volte vincitore di un GP è salito sul podio otto volte (l'ultima volta al terzo posto in Brasile) e ha definito la sua prestazione come segue: "Questa è la mia migliore stagione in Formula 1, al pari del 2012 con la Ferrari".

Ovunque ci siano state presentazioni di piloti, la cosa è stata evidente: Oltre ai piloti di casa, gli stessi tre piloti hanno sempre ricevuto il maggior numero di applausi: il campione del mondo Max Verstappen, la stella della Mercedes Lewis Hamilton e l'apparentemente eterno giovane Alonso.

Al Gala FIA di Baku sono stati premiati i tre migliori piloti del Campionato del Mondo di Formula 1: Max Verstappen, Sergio Pérez e Lewis Hamilton. Ma anche Alonso non se n'è andato a mani vuote: Il campione del mondo di F1 2005 e 2006 e il campione di auto sportive 2019 hanno ricevuto un premio per la migliore manovra di sorpasso dell'anno.

I fan hanno potuto votare online prima della cerimonia di premiazione in Azerbaigian. E i fan del GP l'hanno pensata così: Il modo in cui Alonso ha recuperato il terzo posto da Pérez al Gran Premio di San Paolo è stato impareggiabile.

Alonso ha inviato un video messaggio e ha detto: "Un enorme grazie a tutti i tifosi che hanno apprezzato il mio duello con Sergio. Vorrei condividere questo premio con 'Checo', perché solo grazie a lui è stato possibile questo bel duello".



"Un duello ruota a ruota come questo funziona solo se entrambi i piloti sono coinvolti. Quello che abbiamo dimostrato io e Sergio dovrebbe essere un esempio di come si possa lottare duramente ma in modo pulito e senza toccarsi".





Colpo da maestro in Brasile

Siamo onesti: chi altri se non Fernando Alonso avrebbe potuto fare un colpo del genere in Brasile? Non è stato solo il fatto che il due volte campione di Formula 1 abbia difeso la sua Aston Martin da corsa contro Sergio Pérez, su un'auto chiaramente più veloce della Red Bull Racing. Quando Pérez è stato finalmente superato, Alonso ha contrattaccato, ha recuperato il terzo posto e ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 53 millesimi di secondo. A questo punto, all'Autodrom non c'era più nessuno in poltrona.



Il 42enne spagnolo era raggiante dopo il suo 106° podio nella classe regina, l'ottavo della stagione e il primo dopo Zandvoort: "È il podio più dolce della mia carriera? Non lo so, ma posso dire con certezza che più di così non si può!".



"È stato tutto incredibilmente intenso, come ho dovuto difendermi, cosa potevo aspettarmi dalle gomme, come ho dovuto usare la batteria contro Pérez per rimanere davanti".



"Nell'ultimo terzo di gara, inizialmente avevo l'impressione di avere tutto sotto controllo. A cinque giri dalla fine ho alzato il ritmo, sapevo che c'era ancora vita nelle mie gomme. Purtroppo, anche Checo ha risparmiato le sue gomme ed è riuscito ad andare ancora più veloce".



"Improvvisamente era molto vicino a me. E a due giri dalla fine mi ha passato. All'inizio ho pensato: "Ok, ora il terzo posto è andato". Ma poi ho capito che non era possibile. Ho anche capito subito che non si sarebbe staccato subito da me, ma che avrei potuto tenere il passo. Così ho attaccato e mi sono ripreso il terzo posto. Che sensazione!".