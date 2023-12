Fernando Alonso: A melhor manobra de ultrapassagem de 2023

Na Gala da FIA em Baku (Azerbaijão), não foram apenas os três primeiros classificados do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023 que foram distinguidos. O indestrutível Fernando Alonso recebeu um prémio pela melhor manobra de ultrapassagem da temporada.

O espanhol Fernando Alonso teve uma temporada excecional com a Aston Martin. O 32 vezes vencedor de um GP subiu ao pódio oito vezes (a última das quais em terceiro lugar no Brasil) e classificou o seu desempenho da seguinte forma: "Esta é a minha melhor época na Fórmula 1, ao nível de 2012 com a Ferrari".

Onde quer que houvesse apresentações de pilotos, isso era percetível: Ao lado dos pilotos da casa, os mesmos três pilotos sempre receberam os maiores aplausos - o campeão mundial Max Verstappen, a estrela da Mercedes Lewis Hamilton e o aparentemente eternamente jovem Alonso.

Na Gala da FIA em Baku, foram homenageados os três melhores pilotos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1: Max Verstappen, Sergio Pérez e Lewis Hamilton. Mas Alonso também não saiu de mãos vazias: O campeão do mundo de F1 de 2005 e 2006 e campeão de carros desportivos de 2019 recebeu um prémio para a melhor manobra de ultrapassagem do ano.

Os fãs puderam votar online antes da cerimónia de entrega dos prémios no Azerbaijão. E os adeptos do GP acharam bem: A forma como Alonso recuperou o terceiro lugar de Pérez no Grande Prémio de São Paulo foi inigualável.

Alonso enviou uma mensagem de vídeo e disse: "Um enorme obrigado a todos os fãs que apreciaram o meu duelo com Sergio. Gostaria de partilhar este prémio com o 'Checo', porque foi apenas graças a ele que este belo duelo foi possível".



"Um duelo roda a roda como este só funciona se ambos os pilotos estiverem envolvidos. O que eu e o Sergio demonstrámos deve ser um exemplo de como lutar com força, mas de forma limpa e sem toques."





Golpe de mestre no Brasil

Sejamos honestos: quem mais, além de Fernando Alonso, poderia ter feito isso no Brasil? O bicampeão de Fórmula 1 não só defendeu o seu Aston Martin contra Sergio Pérez no carro claramente mais rápido da Red Bull Racing como um campeão do mundo. Quando Pérez finalmente foi ultrapassado, Alonso contra-atacou, recuperou o terceiro lugar e cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 53 milésimos de segundo. Nesta altura, já não havia ninguém nos seus lugares no Autódromo.



O espanhol de 42 anos estava radiante após o seu 106º pódio na categoria rainha, o oitavo da época e o primeiro desde Zandvoort: "Será este o pódio mais doce da minha carreira? Não sei, mas posso dizer com certeza - não há nada mais perto do que isto!"



"Foi tudo incrivelmente intenso, como tive de defender, o que podia esperar dos pneus, como tive de usar a bateria contra o Pérez para ficar na frente.



"No último terço da corrida, tive inicialmente a impressão de que tinha tudo sob controlo. A cinco voltas do fim, aumentei o ritmo, sabia que os meus pneus ainda tinham vida. Infelizmente, o Checo também tinha poupado os seus pneus e conseguiu ser ainda mais rápido."



"De repente, ele estava muito perto de mim. E duas voltas antes do fim, ele passou-me. No início, pensei para mim próprio - ok, agora o terceiro lugar foi-se. Mas depois apercebi-me que isso não era possível. Também percebi rapidamente que ele não ia afastar-se de mim de imediato, mas que eu podia acompanhá-lo. Por isso, ataquei e recuperei o terceiro lugar. Por isso, ataquei e recuperei o terceiro lugar. Que sensação!"