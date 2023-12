Nico Rosberg: "El documental de Netflix fue un desastre para mí"

El proveedor de streaming Netflix emite desde 2019 el documental de Fórmula 1 "Drive to Survive". Nico Rosberg, campeón de Fórmula 1 en 2016, dice: "Afortunadamente, este programa no existía en mi época".

Nico Rosberg, de Wiesbaden, se retiró a finales de 2016, tras haber logrado su objetivo final como campeón del mundo de Fórmula 1 con Mercedes. Venció a Lewis Hamilton en una temporada muy emocionante.

Dos años más tarde, los cineastas del portal de streaming Netflix comenzaron a filmar la Fórmula 1, y la primera temporada de la serie documental de F1 "Drive to Survive" se estrenó en línea el 8 de marzo de 2019. La serie generó un nuevo auge de la Fórmula 1 en todo el mundo, y la categoría reina ganó un número especialmente significativo de aficionados en Estados Unidos.

Rosberg, que ahora tiene 38 años, nunca ha perdido el contacto con la Fórmula 1. Aparece regularmente ante las cámaras de nuestros colegas de Sky para analizar los eventos de Fórmula 1. En una entrevista con el portal financiero londinense City A.M., se le preguntó al alemán cómo habría sido para él entonces si el documental de Netflix hubiera estado disponible en 2016.

Nico dice: "Drive to Survive habría sido un desastre para mí, por suerte este programa no existía en mi época. Porque todo el revuelo habría afectado a mi concentración en la lucha por el campeonato del mundo."



Pero Rosberg no se opone a Drive to Survive, sino todo lo contrario. "Lo que la Fórmula 1 hace tan bien con Netflix: es básicamente un reality show ambientado en la Fórmula 1. Tienen mucha suerte de que algunas personas, como el jefe del equipo Haas, Günther Steiner, sean completamente ellos mismos. Aunque eso conlleve ciertos riesgos".



"La Fórmula 1 ha avanzado mucho en cuanto a su trabajo en las redes sociales. Netflix ha hecho un trabajo fenomenal, pero el auge también se debe a una nueva generación de aficionados que ven y disfrutan del deporte de otra manera."