Nico Rosberg : "Le documentaire de Netflix est un désastre pour moi".

Depuis 2019, le fournisseur de streaming Netflix diffuse le documentaire sur la Formule 1 "Drive to Survive". Nico Rosberg, champion de Formule 1 en 2016, déclare : "Heureusement, cette émission n'existait pas encore à mon époque".

Fin 2016, Nico Rosberg, originaire de Wiesbaden, a pris sa retraite. En tant que champion du monde de Formule 1 avec Mercedes, il avait atteint son grand objectif. Au cours d'une saison sous haute tension, il a battu Lewis Hamilton.

Deux ans plus tard, les réalisateurs du portail de streaming Netflix ont commencé à tourner en Formule 1, et le 8 mars 2019, la première saison de la série documentaire sur la F1 "Drive to Survive" a été mise en ligne. La série a généré un nouveau boom de la Formule 1 dans le monde entier, la catégorie reine a gagné des fans de manière particulièrement marquée aux États-Unis.

Rosberg, qui a maintenant 38 ans, n'a jamais perdu le contact avec la Formule 1. Il est régulièrement devant la caméra pour nos collègues de Sky afin de donner son avis sur l'actualité de la Formule 1. Lors d'un entretien avec le portail financier londonien City A.M., on a demandé à l'Allemand ce que cela aurait été pour lui à l'époque si le documentaire de Netflix avait existé dès 2016.

Nico répond : "Drive to Survive aurait été un désastre pour moi, heureusement que cette émission n'existait pas encore à mon époque. Car tout ce battage aurait affecté ma concentration sur la bataille du championnat du monde".



Mais Rosberg n'est pas un adversaire de Drive to Survive, bien au contraire. "Ce qui fait que la Formule 1 fonctionne si bien avec Netflix, c'est qu'il s'agit en fait d'une émission de télé-réalité qui se déroule en Formule 1. Ils ont la grande chance que certaines personnes, comme le chef de l'équipe Haas Günther Steiner, soient complètement elles-mêmes. Même si cela comporte certains risques".



"La Formule 1 a fait des progrès incroyables en matière de travail sur les réseaux sociaux. Netflix a rendu des services phénoménaux, mais le boom vient aussi d'une nouvelle génération de fans qui voient le sport différemment et l'apprécient".