Nico Rosberg: "Il documentario di Netflix è un disastro per me".

Nico Rosberg, originario di Wiesbaden, si è ritirato alla fine del 2016, dopo aver raggiunto il suo obiettivo finale di campione del mondo di Formula 1 con la Mercedes. Ha battuto Lewis Hamilton in una stagione molto emozionante.

Due anni dopo, i registi del portale di streaming Netflix hanno iniziato a filmare la Formula 1 e la prima stagione della serie di documentari sulla F1 "Drive to Survive" è stata pubblicata online l'8 marzo 2019. La serie ha generato un nuovo boom della Formula 1 in tutto il mondo, con la classe regina che ha guadagnato un numero particolarmente significativo di fan negli Stati Uniti.

Rosberg, oggi 38enne, non ha mai perso il contatto con la Formula 1. Appare regolarmente nelle riprese per i nostri colleghi. Appare regolarmente davanti alle telecamere dei nostri colleghi di Sky per analizzare gli eventi della Formula 1. In un'intervista rilasciata al portale finanziario londinese City A.M., è stato chiesto al tedesco come sarebbe stato per lui all'epoca se il documentario di Netflix fosse stato disponibile nel 2016.

Nico dice: "Drive to Survive sarebbe stato un disastro per me, per fortuna questo programma non esisteva ai miei tempi. Perché tutto il clamore avrebbe influenzato la mia concentrazione sulla lotta per il campionato del mondo".



Ma Rosberg non è un oppositore di Drive to Survive, tutt'altro. "Quello che la Formula 1 fa così bene con Netflix - è praticamente un reality show televisivo ambientato in Formula 1. Sono molto fortunati che alcune persone, come il capo del team Haas Günther Steiner, siano completamente se stesse. Anche se questo comporta alcuni rischi".



"La Formula 1 ha fatto enormi progressi in termini di lavoro sui social network. Netflix ha fatto un lavoro fenomenale, ma il boom è dovuto anche a una nuova generazione di fan che vedono e si godono lo sport in modo diverso".